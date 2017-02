1 CONDIVISI Condividi Tweet

Hanno sollevato un polverone le parole della giudice Alessandra Celentano contro Vittoria ad Amici di Maria De Filippi. È successo tutto nella puntata andata in onda nella giornata di sabato. Vittoria è una delle ballerine del talent di Canale 5 e si è esibita dinanzi alla giuria per poter accedere al serale del programma. Dopo la sua esibizione, la Celentano ha speso un giudizio severissimo nei suoi confronti.

“Io non la faccio passare perché non ha il fisico di una ballerina. Può fare giusto il suo stile di danza. E poi, diciamocelo, è in sovrappeso, finiamola di girare intorno alle cose”, ha detto la coreografa che partecipa alla trasmissione dal 2003 in qualità di insegnante. Subito dopo, Vittoria è scoppiata in lacrime. La ragazza è stata difesa dagli altri professori di hip-hop, specialmente da Veronica Peparini.

Alessandra Celentano contro Vittoria: il video

“Bastava dire ‘Non sei quel tipo di ballerina’, punto”, si è difesa Vittoria. “Perché dirmi che sono in sovrappeso? Non voglio zittirla perché è un’insegnante, ma vi prego basta”. Nonostante l’intervento di Maria De Filippi, Celentano ha rincarato la dose: “Lei piange perché sa che dico la verità e non ci può fare niente. Per me ha dei seri problemi. Per come la vedo io non è una ballerina”. Immediatamente sul web il pubblico si è schierato a favore della concorrente, criticando aspramente il giudizio della prof. Ecco il video.