Alessandro Cattelan fa ironia su Mango, il cantante lucano stroncato da un infarto il 7 dicembre 2014 mentre si stava esibendo a Policoro, e fa esplodere l’ira dei fan. Durante una replica della puntata di E poi c’è Cattelan andata in onda il 25 gennaio scorso, il conduttore del talk show di Sky Uno ha proposto un gioco all’ospite Frank Matano. “Si chiama Ultimo Mango a Parigi”, ha detto Cattelan. “L’episodio è tratto da una storia vera. C’è questo famoso cantante lucano, della Basilicata, che deve andare a Parigi per un concerto ma poi si esibisce il giorno prima da un’altra parte e muore”.

L’ironia è la cifra di Cattelan, ma stavolta risate e battute non sono state proprio apprezzate da fan, amici e parenti del cantante scomparso. Il video dello sketch è stato postato sui social e il conduttore è stato sommerso da una pioggia di critiche. Sulla questione è intervenuto anche il fratello di Pino Mango, Armando, che su Facebook ha commentato l’episodio così: “Ma che satira sarebbe questa? Non aggiungo parole a tutto questo schifo che ha origini lontane, vergogna”.

Mango: il cantante difeso sui social, Cattelan chiede scusa

Cattelan, chiamato direttamente in causa su Twitter, ha prontamente risposto chiedendo scusa per il gag non riuscito. “Sto leggendo le reazioni a questo spezzone”, ha scritto. “Ovviamente non voleva essere offensivo. Era solo un gioco di parole tra il titolo del film e il nome di Mango. Mi spiace se la cosa ha offeso qualcuno, ma non voleva essere una mancanza di rispetto. Un abbraccio”. Non è la prima volta che il mondo della musica insorge contro il presentatore milanese. Qualche settimana fa era stato Ermal Meta il bersaglio di EPCC con un botta e risposta tra Alessandro e il vincitore del Festival di Sanremo.