In campo Auditel c’è una guerra in corso (e qui potete leggere i risultati degli ascolti tv di lunedì 5 novembre), e i Bastardi di Pizzofalcone continuano ad essere in vetta alle discussioni sul web: ma qual è l’opinione del protagonista Alessandro Gassman sui social?

L’opinione di Alessandro Gassman sui social network: l’intervista a Movie Mag

Intervistato da Federico Pontiggia, l’interprete dei “Giuseppe Lojacono”, famoso anche per la sua riservatezza e discrezione quando si parla di vita privata e familiare, ha voluto condividere col pubblico una riflessione importante.

Circa una settimana fa ci ha regalato un’amorevole spaccato familiare con il suo commento sul figlio Leo e la sua partecipazione a X Factor, adesso invece si concentra su un tema di interesse più societario. Nell’anteprima della puntata di Movie Mag, programma cinematografico di Rai Uno che andrà in onda mercoledì 7 novembre alle 23.10, l’attore dice chiaramente che, secondo lui: “I Social, ormai, mi sembrano uno specchio offuscato del nostro Paese: si sta degradando sempre più verso una violenza ingiustificata e vigliacca”.

Ecco cosa pensa l’attore de I Bastardi di Pizzofalcone: l’anteprima dell’intervista di Federico Pontiggia

L’opinione di Alessandro Gassman sui social e, in generale, sulle discussioni/polemiche che si generano intorno a personaggi e questioni pubbliche, ben si accorda con il quadro che lui stesso ha dipinto, intervistato da Mara Venier a Domenica In qualche tempo fa: «Sereno non credo sia la parola giusta, sono frenetico, iperattivo e stakanovista, ma al contrario di mio padre riesco a staccare e quella è la mia salvezza».

Evidentemente l’attore e regista ama distaccarsi da tutto ciò che il mondo dello spettacolo comporta – anche semplicemente in termini di ‘esposizione’ al pubblico. Nel frattempo, l’amore dei fan per il suo riuscitissimo personaggio de I Bastardi Di Pizzofalcone cresce, così come l’attesa per le prossime puntate. E voi come giudicate la vostra performance?