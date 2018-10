0 CONDIVISI Condividi Tweet

Alcuni hanno subito gridato al ‘raccomandato’, altri alla ‘strada già spianata’: ma cos’ha da dire Alessandro Gassman sul figlio Leo? Il loro cognome è un’eredità non da poco, è stato lui il primo a saperlo. Il primo a voler muovere i suoi passi lavorativi evitando di ricalcare quelli del grande Vittorio…

Alessandro Gassman sul figlio Leo, concorrente di X Factor e cantante in cerca di una strada

“Non mi aveva detto niente. Si è presentato da me con la faccia di chi doveva dirmi qualcosa. Gli ho chiesto se aveva messo incinta qualcuna, se aveva menato qualcuno, se aveva una brutta malattia. A quel punto mi ha detto che aveva passato i provini dei giudici”.

A quel punto l’attore ha assistito alla sua prima, ottima, prova sul palco del celebre talent show, una delle performance (insieme a quelle di Sherol) che, puntata dopo puntata, sta convincendo e affascinando il pubblico sempre di più. Intervistato dal Corriere della Sera, ecco cos’ha commentato Alessandro Gassman sul figlio Leo e sul suo talento: “La sua missione, lui lo sa, è finire l’università, però sono contento. È un bravo ragazzo, non fa il saccente, è educato e perbene. Sono orgoglioso di lui”.

Asia Argento supporta Leo Gassman

“Sono qui per cercare la mia strada”, ha raccontato il giovane figlio d’arte durante X Factor. L’intenzione è quella di “riprendersi” la sua vita, quella “fortunata, ma impegnativa” che lo ha visto sempre alle prese con il ‘macigno’ relativo alla sua famosa eredità. E chi meglio di Asia Argento poteva supportarlo, capirlo e apprezzarlo in questa sua attitudine? Mentre Adriano Celentano la difende pubblicamente, la giudice lascia lo show con la certezza di aver dato una chance ad un giovane artista pronto a dare il meglio di sé per emergere e per esprimere la propria personalità.

E a voi è piaciuta la sua versione di ‘Generale’?