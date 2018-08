403 CONDIVISI Condividi Tweet

Impossibile non ricordarla nelle vesti di storica letterina di Passaparola: oggi, a 41 anni, ritroviamo un’emozionante dichiarazioni di Alessia Fabiani sui figli e sul suo essere mamma. E anche sulle priorità della sua vita:

Alessia Fabiani sui figli e la possibilità di lasciarli alle baby sitter per continuare a fare carriera

Era il 13 novembre 2012 quando sono arrivati i suoi adorati gemelli: insieme al compagno Fabrizio Cherubini, l’attrice italiana (vista di recente in Loro di Sorrentino) ha scoperto l’emozione di essere un genitore. Nonostante la carriera e la vita impegnata, la mamma ha le idee chiare: “Non voglio baby sitter. A loro penso io ancora per un po’ di anni. Mi sento di crescerli e proteggerli“.

La sua passione lavorativa attualmente è il teatro: ha scoperto che è quella la sua dimensione assolutamente perfetta in cui può dare il meglio di sé. Ma non per questo la mette al primo posto: nella scala della sua priorità la famiglia è al primo posto. Kim e Keira hanno bisogno di lei “in carne ed ossa”: “Dopo tante esperienze in tv, ora ho trovato la mia strada e anche se le proposte non mancano, al momento voglio solo essere una madre presente per i miei figli che reclamano la mamma vera e non quella vista sul piccolo schermo“.

Il segreto della splendida forma dell’ex letterina di Passaparola, che si appresta a compiere 42 anni il prossimo dicembre

Sul suo profilo Instagram (da cui è stata presa la foto che vedete sopra) sono moltissimi gli scatti che mostrano gli amori della sua vita, insieme a numerosi selfie e autoritratti che raffigurano una 41enne (quasi 42, a dicembre), in splendida forma. Qual è il segreto del suo elisir di giovinezza? Una speciale attenzione al cibo, attività e allenamento quotidiano, senz’altro… ma anche un po’ di genetica: “Merito di una buona alimentazione senza troppe privazioni, della palestra che aiuta a restare tonici e del dna di mamma Patricia“.