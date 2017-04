2 CONDIVISI Condividi Tweet

L’edizione 2017 si è appena conclusa e Alessia Marcuzzi anticipa l’Isola 2018. La conduttrice del reality show di Canale 5 è reduce dal dodicesimo capitolo della trasmissione e ha già pronte nuove idee per ciò che accadrà il prossimo anno. La finale del 12 aprile ha incollato allo schermo 4.253.000 telespettatori pari al 24,6% di share (il momento del trionfo di Raz Degan è arrivato addirittura al 50%), piazzando il programma su una media di oltre 4 milioni di telespettatori e del 21% di share.

Il calo è sensibile nel confronto con le altre due edizioni trasmesse dall’ammiraglia Mediaset (mezzo milione in meno rispetto al 2016 e addirittura 2 milioni e 300 mila in meno del 2015). Eppure Marcuzzi crede fermamente nel format, che quest’anno ha emozionato soprattutto con il vincitore. “Raz ha vinto perché si è distinto da subito”, ha confessato al Giornale. “È stato fuori dalle regole, cercava il contatto con la natura, un po’ survivor. Tutti vorrebbero vivere un’Isola come quella che ha fatto lui. Già dalla seconda puntata ha avuto un seguito, era un vincitore annunciato”.

Alessia Marcuzzi anticipa l’Isola 2018: le sue parole

Il momento che più le è rimasto nel cuore è evidente: l’incontro dell’attore e modello israeliano con la ex Paola Barale. “In lei si sono immedesimate tutte le donne”, ha raccontato. “Gli occhi con cui Degan guarda la Barale sono quelli con cui tutte noi vorremmo essere guardate…”. Insomma, oltre a Eva Grimaldi, Raz è stato il suo favorito anche per aver intrapreso un percorso di ricerca interiore che lo ha arricchito.

Grazie🙏🙏🙏 #isola #alex #grazieatutti #raz Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 13 Apr 2017 alle ore 01:42 PDT

Degan, dato per favorito dai pronostici, ha sbaragliato la concorrenza facendo fuori prima Malena, poi Nancy, Eva Grimaldi e infine Simone Susinna. “Quando sono partito ho pensato che avrei dovuto superare dei limiti fisici, psicologici”, ha detto Raz. “Una volta in Honduras, ho capito che il limite, per me, sarebbero stati gli altri concorrenti”. Una determinazione molto apprezzata dalla stessa Alessia.

Chi vorrebbe in Honduras l’anno prossimo?

Marcuzzi adora la formula del programma. “Mi diverto sempre nel condurre i reality, perché ti mettono in gioco per come sei. Non ti puoi esimere dal metterci la pancia, dare il tuo supporto. La diretta mi piace, gli imprevisti, l’adrenalina… Quando posso andare a braccio mi diverto di più”, ha rivelato. Chi vorrebbe in Honduras l’anno prossimo? “Penso a Luciana Littizzetto: è un’amica, ha tante corde, la dolcezza, la simpatia, l’intelligenza. Ma non la farebbe mai. E poi Maradona, un nome che si è fatto tante volte. Perché non renderlo reale?”.