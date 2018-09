3 CONDIVISI Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi conduce Le Iene 2018 – 2019: dopo 12 anni Ilary Blasi lascia il programma di Italia 1, che riaccoglie la presentatrice romana. L’annuncio è arrivato sui social dalla diretta interessata con una foto amarcord. Marcuzzi è stata infatti al timone del programma dal 2000 al 2005. Allora raccolse il testimone da Simona Ventura e portò lo show in prima serata con Luca e Paolo. A 13 anni di distanza, sarà ancora una volta la padrona di casa della trasmissione di Davide Parenti. L’hashtag che ha utilizzato per confermare le voci che circolavano da tempo è più che eloquente: #backhome.

Alessia Marcuzzi conduce Le Iene 2018 – 2019

La conduttrice de L’isola dei famosi, 45 anni, ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae con Marco Berry in versione “servo e padrona”. Il post, in poche ore, ha fatto il pieno di ‘like’ e condivisioni e la presentatrice ha ricevuto tantissimi complimenti, arrivati anche da colleghi del mondo dello spettacolo e della tv. Anche l’account social della redazione de Le Iene ha festeggiato la notizia con una “stories”.

Le Iene 2018: inizio ancora incerto

Marcuzzi sarà affiancata da Nicola Savino, confermato dopo il rientro a Mediaset della passata stagione, e dalle voci della Gialappa’s, con i quali la conduttrice ha già lavorato ai tempi di Mai dire gol. Oltre a Blasi, quindi, anche Teo Mammucari ha detto addio alla trasmissione per ritagliarsi soltanto lo spazio di giurato a Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Iva Zanicchi. Alessia Marcuzzi condurrà il serale del martedì con Savino, mentre l’appuntamento domenicale degli inviati vedrà l’atteso ritorno di Nadia Toffa, come lei stessa ha annunciato via social qualche giorno fa. Ancora incerta la data d’inizio: la nuova stagione dovrebbe cominciare tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. A breve arriverà comunque l’annuncio ufficiale.