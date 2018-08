0 CONDIVISI Condividi Tweet

Si parlava di Melissa Satta, addirittura di Belen Rodriguez ma alla fine a spuntarla sono stati loro due: Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Sarà questa coppia a dare il via alla nuova edizione de Le Iene!

Alessia Marcuzzi e Nicola Savino al comando de Le Iene Show

Nessun volto nuovo o ‘rischio’: Italia Uno ha deciso di riconsegnare il testimone a chi già conosce bene le dinamiche di lavoro del programma. Come molti ricorderanno, infatti, la bionda di Tequila e Bonetti è subentrata nel 2000 a Simona Ventura. L’ex volto di Quelli che il calcio, invece, è stato già in prima linea durante quest’ultima stagione.

Accanto a lui Giulio Golia e la mitica Nadia Toffa ( che di recente ha fatto gioire i fan parlando di “condizioni ottimali” e dichiarando che la vedremo “A settembre a Le Iene più forte che mai”). Insomma, nessuna sorpresa, solo una grande conferma e una combinazione inedita. Come se la caveranno Alessia Marcuzzi e Nicola Savino insieme? Avranno la stessa chimica di Ilary Blasi e Teo Mammuccari?

A questo proposito, i due conduttori uscenti hanno raccontato di aver voluto fare un passo indietro dall’impegno con Italia Uno per dedicarsi a progetti unici: Grande Fratello Vip per la bella moglie di Totti, e Tu sì que vales per il giudice in carica.

Presentatrici diverse, stessa esigenza: il lavoro non viene prima della famiglia

La preoccupazione che, tuttavia, sembra accomunare tutti i vip, quando si tratta di lavoro, è quella di riuscire comunque a trascorrere sufficiente tempo con la famiglia: un occhio alla carriera, un occhio ai figli. La Blasi, ad esempio, per gestire Le Iene, GF Vip e i programmi estivi, ha dovuto fare continuamente spola tra Milano e Roma.

La Marcuzzi, dal suo canto, ha rinunciato ai Wind Music Awards proprio per permettersi di passare l’estate con Tommaso, Mia (i figli) ed il suo amore Paolo Calabresi Marconi.