123 CONDIVISI Condividi Tweet

Uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne è finito dietro le sbarre: Alessio Lo Passo è stato arrestato dai carabinieri di Milano. In seguito alla condanna in via definitiva a tre anni per estorsione aggravata, l’ex protagonista del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è finito in manette mentre si trovava all’inaugurazione di un locale assieme a Lele Mora e Guendalina Canessa (ovviamente estranei ai fatti).

Una vicenda iniziata il 24 settembre 2014, quando Lo Passo aveva deciso di sottoporsi ad un intervento di rinoplastica presso un noto chirurgo milanese. Dopo l’operazione e la prima visita di controllo dall’esito positivo, il medico aveva notato una “depressione ossea nei lati” che sembrava compatibile con un urto. Circostanza negata dall’ex tronista, che però aveva fatto insospettire il chirurgo, il quale con una piccola ricerca su YouTube aveva trovato un video che affermava il contrario.

Alessio Lo Passo è stato arrestato: ecco perché

Lo Passo era stato ospite di Pomeriggio 5 e, contattato telefonicamente da Barbara D’Urso, aveva ammesso di esser stato protagonista di una scazzottata all’esterno di un locale. La motivazione? Alcuni apprezzamenti pesanti che la sua ragazza aveva ricevuto. Per difenderla, Alessio era intervenuto e ci era scappata la rissa. “Erano in quattro, mi hanno rotto il naso”, disse alla D’Urso.

Ma le circostanze della lite avevano subito allarmato il medico. L’episodio era infatti avvenuto proprio nei giorni tra il primo e il secondo controllo. Non a caso, il 6 novembre 2014 Lo Passo si era presentato allo studio con la sua fidanzata e un uomo calabrese di circa 60 anni (mai identificato dalle forze dell’ordine) pretendendo 57 mila euro di risarcimento perché – a suo dire – c’erano stati problemi nel decorso post-operatorio.

Le minacce, la denuncia e l’arresto dell’ex tronista

Negando che la causa di questi problemi al naso fosse invece legata alla rissa che aveva avuto poco dopo l’intervento, Lo Passo aveva intimidito il chirurgo e il suo personale, minacciando in caso di mancata restituzione del denaro di sfasciare lo studio e rovinare la reputazione del professionista in tv (l’ex tronista vanta un’amicizia con Fabrizio Corona). Il medico però non si è fatto spaventare e dopo ulteriori intimidazioni telefoniche, ha sporto denuncia: la condanna definitiva per Alessio è arrivata il 21 aprile 2016 e si è conclusa oggi con l’arresto.