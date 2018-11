0 CONDIVISI Condividi Tweet

Pare proprio che non sia stato detto tutto sull’episodio che ha visto Corona accusare Totti di aver tradito la sua allora quasi moglie con Flavia Vento durante il GF Vip: tra i vari retroscena viene fuori, infatti, anche quello di Alfonso Signorini su Ilary Blasi e sulla lite in diretta dell’ex di Belen con la presentatrice.

Alfonso Signorini su Ilary Blasi e l’episodio con Fabrizio Corona

Mentre la polemica si sposta a Le Iene, che lo prendono in giro dicendo che: “Sta collezionando ogni tipo di reato”, la vicenda dell’ex fotografo dei vip viene analizzata anche dal direttore di Chi.

Ecco, infatti, cos’ha rivelato Alfonso Signorini su Ilary Blasi e sulla puntata del GF Vip che ha dato il via a tutte le polemiche (inclusa l’ultima di contro Nicola Savino):

Il punto di vista dell’opinionista del reality e la spiegazione su cosa avveniva dietro le quinte durante l’ospitata di Corona:

“Quella sera ero anche un po’ storto e ti spiego anche il perché. La gente vede la tv e interpreta in maniera non proprio esatta. Adesso vi racconto quello che c’è dietro. Pochi minuti prima di andare in onda mi è stato detto ‘guarda, durante il blocco di Corona, tu e Ilary non potete assolutamente intervenire’. Al che io ho detto ‘ma state scherzando? Ma allora cosa ci stiamo a fare?’. Quello era l’evento più importante della serata. Ma loro ci hanno detto ‘indicazioni aziendali’. Sai davanti a queste parole uno si ritira e accetta. Però devo dire che non mi è sembrata una mossa intelligente”.

Visto il modo in cui l’intervento dell’ospite speciale si è evoluto, poi, dopo le scuse a Silvia Provvedi, Signorini ha anche ammesso di essere andato di persona a complimentarsi con la Blasi per “aver avuto le p**le’ per affrontare tale argomento in prime time“.