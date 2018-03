0 CONDIVISI Condividi Tweet

Alvaro Vitali attacca Don Matteo e i vertici della Rai. L’attore, 68 anni, ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui racconta la sua verità sulla fiction più amata dagli italiani. Il celebre Pierino del grande schermo, scoperto da Federico Fellini nei primi anni Settanta, ha accusato la tv di Stato di un plagio ai suoi danni. I fatti, secondo il re dei B-movie nostrani, risalirebbero a qualche anno, quando aveva proposto un soggetto a viale Mazzini simile in tutto e per tutto a quello che ha al centro della storia il personaggio interpretato da Terence Hill.

Alvaro Vitali attacca Don Matteo: le sue parole

“Don Matteo dovevo farlo io, mi hanno rubato l’idea!”, ha tuonato Vitali. “È uguale a una sceneggiatura che avevo scritto con mia moglie Stefania e che anni fa avevo portato a Rai 3. La storia era proprio uguale a quella che poi è andata in onda”. Persino titolo e trama erano identiche, ha spiegato l’attore romano. “Come si intitolava? Ovviamente Don Pierino. Volevo mostrare il mio personaggio, ormai adulto e saggio che finiva in un paesino e doveva guadagnarsi la fiducia dei suoi parrocchiani”. Vitali ha aggiunto di aver pensato alla moglie per la parte della perpetua (finita poi a Nathalie Guetta) e che il suo personaggio “girava con una bici rossa e risolveva piccoli gialli”. Insomma, le similitudine sono davvero troppe. Le sue parole non nascondono una grande e profonda amarezza: “A me tocca raccontare barzellette ai matrimoni”.

Alvaro Vitali oggi: prigioniero di Pierino

L’accusa del comico giunge in un periodo di grossa difficoltà. Don Matteo va in onda con successo su Rai 1 da ben diciotto anni e Vitali, in una recente intervista a Pomeriggio 5, aveva raccontato il complicato periodo economico che sta attraversando. “Noi artisti quando siamo al centro dell’attenzione e lavoriamo guadagniamo tanti soldi, e si sa più si guadagna e più si spende”, ha rivelato a Barbara d’Urso. “Purtroppo però non pensiamo a metterli da parte nel momento in cui si lavora e io ora che non lavoro più come prima ho finito i soldi”.