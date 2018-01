Alvaro Vitali torna al cinema nel thriller Deliriumpsike

0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il grande pubblico è abituato a vederlo nelle vesti del famoso Pierino, ma questa volta sarà diverso: Alvaro Vitali torna al cinema in un thriller. L’attore, infatti, sarà diretto da Luigi Pastore nel film Deliriumpsike e le riprese cominceranno proprio quest’anno. Sono i finiti i tempi delle barzellette e della commedia sexy all’italiana, Vitali decide di spegnere le 68 candeline immergendosi in un ruolo molto distante da quelli interpretati fino ad ora.

Alvaro Vitali torna al cinema dopo anni di lontananza dalle scene

Nella vita non si finisce mai d’imparare e a dimostrarlo è Vitali che ancora oggi si mette alla prova cimentandosi in ruoli sempre diversi: “Io ho sempre fatto film comici e divertenti, che mi hanno dato la notorietà. Devo dire che, sembra una stupidaggine, ma far ridere è molto più difficile che interpretare un film drammatico o di paura. Per questo motivo ora voglio entrare in questo mondo e vedere cosa c’è di diverso tra questi due generi di film. Voglio toccare con mano“.

Pastore spiega perché la scelta è ricaduta proprio sull’ex Pierino: “Ho pensato ad Alvaro Vitali mentre scrivevo la sceneggiatura. Nello sviluppo del suo personaggio non ho avuto dubbi sul volto di questo grande interprete, che ha dato tanto al cinema italiano e che ha ancora molto da esprimere. È davvero un peccato che i nostri produttori abbiano etichettato e dimenticato questi grandi artisti, puntando su fenomeni di marketing che non sanno nemmeno cosa significhi la parola gavetta“.

Deliriumpsike: trama del nuovo film di Pastore

Pastore racconta qualcosa della sua prossima creatura. La pellicola, infatti, sarà prodotta da LuPa Film: “Il titolo del film mi accompagna ormai da diversi anni e, alla fine, è ritornato con prepotenza nei miei pensieri. A differenza dei miei precedenti lavori, in questo film non punterò sulla violenza estrema, sul sangue e sull’eros. Voglio far provare una sensazione di disagio allo spettatore già dall’inizio, portandolo gradualmente in una spirale di follia. Il mio è uno schiaffo morale ad un cinema ormai standardizzato, troppo politicamente corretto e infarcito di banalità e buonismo da bravi scolaretti. Non c’è più il coraggio di rischiare, privilegiando solo prodotti dozzinali, senza dare al pubblico la possibilità di scegliere veramente”.