Presentatore amatissimo, di recente ha surclassato Music di Bonolis in prima serata, non tutti sanno del rapporto di Amadeus e l’ansia: l’affettuosissimo marito di Giovanna Civitillo ha di recente raccontato al settimanale Ok Benessere di alcune sue particolari attitudini sia al lavoro che nella vita privata.

Amadeus e l’ansia: il racconto del presentatore

“Nella mia vita ho un’inseparabile compagna di viaggio: l’ansia – racconta lui stesso – In tv non si vede, perché il momento nel quale sono maggiormente sereno e rilassato è quello in cui si accendono le telecamere. Semmai, a causarmi ansia è tutto quello che precede la messa in onda del programma: la preoccupazione di vedere realizzate le mie idee, superando le eventuali difficoltà, per dare al pubblico il miglior spettacolo possibile.”

Uno degli effetti di questa sua condizione, spesso, è una sorta di scaramanzia fatta di rituali: “Mi occupo in prima persona delle trasmissioni che conduco, proprio per il fatto che, poi, sono io a metterci la faccia. In poche parole, l’ansia deriva dal voler fare le cose al meglio: è un’ansia da preparazione e da stanchezza per i continui spostamenti. E tanta è la tensione nel raggiungere il risultato che, una volta conseguito, do l’impressione di non assaporare appieno il successo. Ma la mia non è freddezza, perché intimamente mi rallegro, però non sono mai stato una persona che si esalta se le cose vanno bene o si abbatte se vanno male. E, vi confesserò, a volte non esulto per scaramanzia, perché penso porti male darsi troppo alla pazza gioia.”

Nella complessa gestione del rapporto di Amadeus e l’ansia c’è, però, un lato positivo: “In definitiva, non considero quella sul lavoro un’ansia negativa, perché fa sì che io dia il cento per cento nella professione. Così non è, invece, nella mia via privata, dove tendo a ingigantire anche le minuzie: se in una scala da uno a dieci un problema in realtà vale uno, per me è da dieci. Il fatto di essere ipocondriaco non migliora certo la situazione – immaginate quando devo sottopormi a un esame medico… – ma è soprattutto nel campo degli affetti che l’ansia si scatena.”

La gestione dei rapporti affettivi e la preoccupazione per i figli

Con la sua famiglia, infatti, finisce con l’essere particolarmente apprensivo: “Quando i miei figli hanno qualche linea di febbre, mal di gola o di testa, magari per un semplice colpo di freddo, sono capace di rivolgermi anche a due o tre medici alla volta. Per non dire di mia moglie, che arrivo a chiamare dieci volte al giorno quando siamo separati per motivi di lavoro. Fortunatamente tutti e tre i miei amori capiscono il mio stato d’animo e con la loro disponibilità vengono incontro alle mie apprensioni, pronti a rasserenarmi in ogni circostanza.”

Fortunatamente, però, ci sono rimedi ‘fai-da-te’: “È chiaro che all’ansia vanno posti freni, anche se non sono mai ricorso all’aiuto di specialisti. Mi definisco un autodidatta della gestione degli stati emotivi legati alla normale quotidianità. Penso che questi ultimi, qualora non vi siano veri problemi, vadano gestiti con la propria testa, dando spazio ad affetti e hobby. Per esempio, io adoro viaggiare, soprattutto all’estero, fosse anche a una sola ora di volo dall’Italia. Passare alcuni giorni a passeggiare tranquillamente in qualche città straniera con la mia famiglia mi fa rinascere, il distacco dalla routine quotidiana mi «ripulisce» la mente. Mi rende felice anche andare a mangiare nel mio ristorante preferito o a vedere le partite di pallone di José.”

La sua ancora di salvezza è Giovanna:

E alla fine… arriva Giovanna! “Ma chi mi dà veramente la «scossa» – per dirla ricordando il programma in cui ci siamo conosciuti e innamorati, L’Eredità – è mia moglie Giovanna. È lei che mi spinge a godermi tutto ciò che di bello mi capita, evitando di ingigantire i piccoli contrattempi. Lei vede sempre il bicchiere mezzo pieno e, così facendo, è per me una fondamentale iniezione di fiducia. Avessi accanto una donna pessimista, sarebbe un disastro.”