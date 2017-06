705 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo le polemiche nate sui social, Amadeus risponde al nuovo ricorso dei Tre di Denari. Tutto è iniziato in seguito alla puntata di lunedì 19 giugno di Reazione a catena. I campioni Tre di Denari sono stati eliminati dal game show di Rai 1. Marco, Francesco e Michael hanno ceduto lo scettro alle “Caffeine” di Modena. Oltre 35 puntate e 26 parole trovate il loro record.

Ma non tutti gli spettatori hanno approvato il modo in cui i tre amici brianzoli sono stati sconfitti. Durante la prova dell’intesa vincente, alle “Caffeine” sarebbe stata data come valida la parola “bikini”. Per indovinarla, le amiche hanno usato il sinonimo “due pezzi”. Infrazione di una regola, ripetuta diverse volte, per cui non è possibile utilizzare sinonimi per facilitare il riconoscimento della parola.

Ci sono tutte le basi per un nuovo ricorso, sostengono le fan del trio. Per questo motivo, la risposta di Amadeus non si è fatta attendere. Dal profilo Instagram ufficiale condiviso con la compagna Giovanna Civitillo, il conduttore ha fugato ogni dubbio sul contestatissimo “bikini”. “Grazie per l’attenzione con cui ci seguite!”, ha esordito l’ex DJ.

Amadeus risponde al nuovo ricorso dei Tre di Denari

“Come sapete il gioco Reazione a Catena ha delle regole stabilite da un regolamento che sta agli autori ed al notaio far rispettare, e mi comunicano quanto segue. Per quanto riguarda i sinonimi, il regolamento prevede che un concorrente non possa usare nel formulare la domanda dell’Intesa Vincente, una parola che sia sinonimo della soluzione. “Due pezzi” è sinonimo di “bikini” ma è composta da due parole che sono state dette da due concorrenti diversi. Ai sensi del regolamento né “due” né “pezzi” sono direttamente sinonimi di bikini e quindi nessun concorrente ha usato un sinonimo. Detto questo rivedremo presto i Tre di Denari”.

In risposta al post, i commenti degli utenti non sono proprio convinti. Amadeus risponde al nuovo ricorso dei Tre di Denari ma il pubblico non ci sta. Poco male, in realtà. Marco, Francesco e Michael torneranno presto in onda grazie agli speciali estivi, in prime time, messi in cantiere da Rai 1.