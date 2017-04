1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo il clamoroso abbandono del coach al programma di Maria De Filippi si è scatenato un vero e proprio putiferio dove tutti vogliono dire la loro: arriva, infatti, anche la notizia chela bella e affascinante attrice Ambra Angelini parla di Morgan e di Amici.

Che sia tutta una montatura, o un reale sfogo che “va contro il sistema” (dato che quel video di mezz’ora del cantautore ha praticamente demolito non solo il talent ma proprio Mediaset intera, di certo la questione ha assunto temi molto gravi. Tra querele, accuse e schieramenti, la giurata Ambra Angiolini si è confidata in un’intervista a Tv Sorrisi Canzoni.

Pur ammettendo che il suo ex collega di Amici abbia, in qualche occasione, creato troppo scompiglio, l’attrice si è voluta concentrare sulle critiche che lui ha fatto ai ballerini in gara:

Ambra parla di Morgan per la prima volta

“Lui è un artista che ama gli eccessi ed è uno ‘scombinato’ nella vita, ma si comporta in buona fede. Ha fatto con i ragazzi quello che fa ogni giorno con se stesso. Destruttura tutto e tutti. Ha fatto bene a metterli sull’attenti per evitare che si sentissero già arrivati, io lo so perché è successo anche a me da piccola. […] Questo epilogo in fondo lo avevo già immaginato due puntate fa: quando sei sempre a mille, superi un limite che può diventare un problema per tutti.”