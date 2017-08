60 CONDIVISI Condividi Tweet

Ambra e Allegri sono indubbiamente la coppia dell’estate: c’è chi dice in giro che stiano addirittura parlando di convivenza! Ma gli attori protagonisti di questa love story che dicono a tal proposito?

Ambra e Allegri, novità in arrivo: parlano i protagonisti

Mentre l’allenatore della Juve continua ad essere imperturbabile al gossip, la bella attrice – prossimamente al fianco di Pietro Sermonti in ‘Terapia di coppia per amanti’, tratto dall’omonimo romanzo di Diego De Silva – ha ‘vuotato il sacco’ a suo modo.

Dopo la dichiarazione (e in un certo senso la ‘benedizione’ di Valentina Allegri, giovane figlia del mister) arrivano altre novità ad arricchire lo scenario dei due nuovi amanti. “Posso solo dire che fa caldo, molto caldo, e che è un’estate davvero calda – è l’unico commento dell’ex stella di Non è la Rai – Sono la classica tipa che non si mette mai a ragionare troppo sulle scelte e sulle decisioni da prendere”.

A supporto della loro storia, però, arriva un’altra voce che sembra delineare un passo molto più ‘intenso’ per Ambra e Allegri: “Ha trovato la chiave per farla stare bene – scrive il settimanale Spy, parlando dell’allenatore – scherza sulle sue paure, vede sempre il lato positivo delle cose. Quando ad esempio la coppia fu scoperta da Chi l’attrice era preoccupata, temendo il giudizio degli altri. Allegri invece la presa con il sorriso: ‘Così possiamo vederci quando vogliamo’.”

La coppia formata dall’attrie e dall’allenatore della Juve sembrerebbe andare talmente a gonfie vele che i due starebbero già facendo progetti insieme

Ed in effetti, questo ‘quando vogliamo’ si starebbe tramutando, sempre secondo Spy, in una vera e propria proposta di convivenza. I due, infatti, viaggiano tra Brescia (dove vive lei) e Torino: la reciproca serenità con cui hanno deciso di vivere la loro storia gli starebbe già facendo fare dei progetti insieme? Lo scopriremo presto.