Brutta avventura per il celebre cantante di ‘Vattene amore’: anziché salutare la folla in Salento, in occasione della data del 21 agosto, è giunta la triste notizia di Amedeo Minghi ricoverato d’urgenza in ospedale.

Amedeo Minghi ricoverato, il cantante cancella il concerto in Salento: ecco cos’è successo

Atteso in piazza Aldo Moro a Porto Cesareo, il cantautore ha dovuto lasciare che il suo staff comunicasse tramite la sua pagina Facebbok che quello show sarebbe stato annullato. Già dalla sera prima, il 20 agosto, stava soffrendo di dolori lancinanti.

Il motivo che ha portato la sua crew ad annunciare Amedeo Minghi ricoverato e a fargli rinunciare ad un concerto pare sia un’ “acuta infezione intestinale” che lo ha messo KO: il ricovero è avvenuto presso l’ospedale San Giuseppe da Copertino, in provincia di Lecce, inizialmente sotto ‘prognosi riservata’.

La causa? Un’intossicazione “dovuta all’assunzione di cibo, probabilmente mitili”. Insomma, ad averlo fatto soffrire sembrerebbe essere stata una cena a base di cozze, da sempre cibo ‘rischioso’ se non perfettamente controllato. “Ora gli antibiotici stanno operando e i primi risultati, da nuove analisi – raccontano i medici – sono positivi“.

La diagnosi dei medici e la preoccupazione dei fan dopo la scoperta della causa dell’intossicazione alimentare

Alla notizia della diagnosi, molti dei suoi fan si sono sentiti rassicurati e gli hanno augurato una veloce guarigione: purtroppo, però, la data del 23 agosto a Cortina d’Ampezzo – che era un galà – è saltata definitivamente. Le tappe del suo tour, invece, quella di Porto Cesareo, verrà normalmente recuperata.

È panico, invece, in Puglia, dove subito è scattata la ricerca al ristorante incriminato che avrebbe causato l’intossicazione alimentare al cantautore, al punto da costringerlo in ospedale per due giorni e annullare la tanto attesa data: da quanto emerge dai racconti del suo staff, tuttavia, Minghi ha girato parecchio, è impossibile identificare la portata ‘galeotta’.