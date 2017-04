214 CONDIVISI Condividi Tweet

Nonostante un’attitudine alla vittoria e alla popolarità decisamente schiva e burbera (vedi i suoi pesanti sfoghi contro gli ex naufraghi), arriva l’annuncio sconcertante di Raz Degan giudice di Amici di Maria De Filippi: dopo l’avventura da eroe solitario in stile Tom Hanks in “Cast Away”, tutti avevano dato per scontato che il bel modello isreaeliano volesse solo allontanarsi dal mondo della tv. Ed invece pare si vada a gettare tra le braccia di Queen Mary dopo la bufera Morgan…!

Raz Degan giudice di Amici? Dopo la bufera di Morgan e l’intervento di Emma, la De Filippi gioca la carta sorpresa

A prendere le redini della squadra bianca è stata Emma, come si è visto durante la puntata andata in onda sabato 15 aprile: nel frattempo, la polemica tra l’ex coach e la conduttrice sono diventate di dominio pubblico e hanno letteralmente spiazzato il pubblico, che si è diviso in due fazioni. Da un lato ci sono quelli che credono che sia tutta una montatura di Morgan, e che le sue affermazioni sul talent (che è una sorta di lager che rende i ragazzi zombie senza creatività) siano esagerate e prive di fondamenta, mentre invece dall’altro lato c’è chi va contro la De Filippi, la quale ha più volte provato a smentire la versione del cantante.

Mentre si continua a far luce sulla vicenda, il giorno di Pasqua Mediaset ha aperto i suoi studi per far registrare la nuova puntata, che andrà in onda sabato 22 aprile: oltre al provvedimento di sospendere le eliminazioni (voluto da Emma ed Elisa per ripristinare un po’ di serenità nello show), la grossa novità è che vedremo Raz Degan giudice di Amici. Giudice straordinario, chiaramente. Eppure, pensavamo che volesse essere lasciato in pace e volesse fuggire dalle telecamere!

Come si comporterà con i concorrenti e con la padrona di casa?