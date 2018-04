1 CONDIVISI Condividi Tweet

È scontro Parisi Ventura nella seconda puntata del serale di Amici 2018. Le due giudici del talent di Maria De Filippi non si sono risparmiate nella prima serata di sabato 14 aprile. La conduttrice ha infatti risposto per le rime alle accuse della ballerina, arrivate nel corso del debutto. Heather aveva accusato Simona di “paraculismo” nel giudicare le prestazioni di alcuni concorrenti, in particolare Biondo. Sotto scacco la definizione di “carismatico” usata per descrivere il rapper.

Amici 2018, scontro Parisi Ventura: 2° round

Parisi ha criticato anche gli altri professori e commissari, da Marco Bocci ad Alessandra Celentano. Ma Ventura non ha incassato in silenzio. “Non volevo abboccare all’amo della qui presente disco-bambina, ma sono stata accusata di non conoscere l’italiano e di altro”, ha sbottato. “Biondo è arrivato meritevolmente al serale, è entrato nel cuore di tante persone a casa e qui in studio. Sono diventata matta io, forse?”.

Heather ha subito replicato: “Ognuno è libero di dire quello che vuole, o no? Se Simona dice che Biondo è carismatico lo accetto, ma negli ultimi due giorni mi hanno detto di tutto, compreso che non so ballare e che non sono una ballerina”.

Heather Parisi: Amici diventa pericoloso

Dopo aver postato un video in cui lei e la figlia attaccano Biondo, la ballerina ha ricevuto minacce via social. “Il cyberbullismo va condannato, senza se e senza ma”, ha scritto sulla sua pagina Instagram. “Ho letto blog e siti che si sono divertiti a incitare pochi celebrolesi a insultare e minacciare, anche fisicamente, me e mia figlia. Io non ho paura di dire ciò che penso”.

Neanche Alessandra Celentano si è tirata indietro. In aperta contestazione con Parisi, la coreografa nel corso della diretta ha ricordato che Luca “non ha la tecnica, ma non si può dire che non sia un ballerino” e che con Bryan “quando la Parisi prende in giro la danza classica prende in giro me e tante altre persone là fuori”.