1 CONDIVISI Condividi Tweet

Nell’accesa diatriba (come direbbe il buon Pietro Sermonti nel film ‘Smetto Quando Voglio’) che si sta scatenando in questi giorni in casa Mediaset sono spuntati altri particolari e dichiarazioni shock su quello che avviene ad Amici una volta spente le telecamere: dopo la querela dell’emittente, arriva anche la risposta di Maria De Filippi a Morgan. Si prevedono sempre più fulmini all’orizzonte…

Morgan accusa la De Filippi di comportarsi in maniera molto diversa quando si spengono le telecamere

L’accusa che il cantante ha fatto alla conduttrice è quella di essere una specie di ‘burattinaia’ dietro le quinte: “La quotidianità in quel posto è questa: lei sta su un divano a guardare tutti i monitor…[….] Io volevo parlare con Mike lontano dalle telecamere e uscire dallo studio e Maria mi ha detto che così sarebbe stato troppo finto. Allora ha pensato di aizzarmi il pubblico contro e di simulare la mia uscita che io me ne dovevo andare, a me sembrava strano, ma l’ho fatto.”

A questo punto è spuntata, dritta e precisa come una freccia dell’arco di Catniss di Hunger Games, la risposta di Maria De Filippi a Morgan: “Fino ad ora resisto nell’intento di non farmi influenzare dalle nefandezze che, come da altri previsto, sono uscite puntualmente dalla bocca di Morgan – ha dichiarato, riferendosi alle parole del cantante contro il programma – Continuo a pensare a lui come ad un uomo pieno di doti elevate e rare e non voglio mortificare la mia intelligenza, entrando in ‘lite’ e stilando una lista di accuse. Annoierei chi le cose già le sa e mi direi da sola alcune ovvietà tipo ‘Non lo sapevi prima di invitarlo che Morgan dà sempre fuoco a tutto, per il solo gusto di farlo?’. Si, lo sapevo e come detto, ho sbagliato a credere che dandogli la libertà potesse trovare finalmente modo di far conoscere se stesso e le cose che sa. A me piacciono e avrei voluto condividerle.”

La risposta di Maria De Filippi a Morgan che prova a farlo cadere in contraddizione

Queen Mary, poi, prova a mettere in evidenza la forte contraddizione di quello che l’ex coach dichiarava poco tempo fa con il suo sfogo di adesso: “Una settimana fa dichiarava coram populo che Amici è la libertà, che ad Amici ha potuto fare quello che da nessun’altra parte in precedenza aveva mai ottenuto di poter fare, e poi ieri invece gridava al complotto, alla macchinazione e alla manipolazione. Noi il male, lui il bene. Però noi siamo sempre noi e qualcosa non torna.”

Per quanto riguarda il suo ruolo da ‘burattinaia’ la presentatrice ha risposto a Morgan: “Se fossi capace di orchestrare preventivamente tutto quello che è successo in questi giorni vorrebbe dire che ho poteri non umani. E se li avessi, ho una lunga lista di desideri che esaudirei volentierissimo ma nemmeno uno di questi riguarda il dato d’ascolto.”

C’è aria di crisi. E tu da che parte stai?