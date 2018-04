1 CONDIVISI Condividi Tweet

Andrea Camilleri e Salvo Montalbano, un binomio di successo che ha prodotto quindici milioni di libri venduti in tutto il mondo e una delle serie televisive più amate dagli italiani. Eppure, lo scrittore di Porto Empedocle ha confessato di non “sopportare” più il commissario dell’immaginaria cittadina di Vigata, interpretato in tv da Luca Zingaretti. “Non lo amo”, ha spiegato Camilleri in un’intervista al Corriere della Sera.

Andrea Camilleri: amore finito per Montalbano

“Non sono un ingrato, mi ha dato fama e denaro, ma se fosse meno ricattatore sarei più contento”, ha precisato lo scrittore. “Non è facile mantenere la vena creativa senza ripetersi”. Camilleri ha dedicato alle vicende di Salvo tanta parte della sua prolifica attività. Nel 1994 usciva il primo romanzo del commissario che ha cambiato il giallo italiano. Nel 2016, con L’altro capo del filo, ha tagliato il traguardo record dei 100 libri.

“Non è mai stato facile andare avanti con le sue storie”, ha confessato l’autore. Persino agli inizi, quando l’uso dell’italiano fortemente contaminato da elementi della lingua siciliana gli veniva rimproverato. “Mentre scrivevo il primo romanzo – ha raccontato Camilleri – mi dissero: con la lingua che usi, chi vuoi che ti legga? Ora è tradotto in quasi quaranta paesi e la cosa è un po’ pesante. Non mi sono mai sentito un Simenon, un maratoneta che sforna romanzi a ripetizione con lo stesso personaggio. Sono al massimo un centometrista. E invece una ciliegia tira l’altra, da vent’anni”.

Andrea Camilleri: ultimo libro di Montalbano?

Tanto che oggi le traduzioni dei suoi libri sono diventate un autentico incubo: “Ogni tanto qualche traduttore mi chiama per concordare il senso di una frase e devo poi andarmi a rileggere il romanzo in cui l’ho scritta. I giapponesi traducono addirittura dal tedesco, figuriamoci cosa ne possa venir fuori: meglio non indagare”.

Nonostante le varie teorie sul destino del commissario, lo scrittore, a 92 anni, è pronto a una nuova sfida. L’11 giugno salirà sul palco del Teatro Greco di Siracusa per portare in scena il suo monologo Conversazioni su Tiresia, in uno spettacolo organizzato dalla Fondazione INDA.