Dopo la sorprendente scelta di Fedez per Un Passo Dal Cielo, si fa un nuovo, inaspettato nome per la fiction più attesa dei nuovi palinsesti Rai 2017-2018: direttamente da Uomini&Donne, quest’anno vedremo recitare Andrea Damante in Don Matteo 11.

Giunta alla sua attesissima 11esima stagione, la serie con Terence Hill quest’anno vanta moltissimi personaggi famosi all’interno del cast. Tra i vari ricordiamo, di recente, l’aggiunta di Carlo Conti – che reciterà nel ruolo di sé stesso per un solo episodio.

Allo stesso modo, anche il mondo dei ‘date show’ made in Mediaset hanno fornito uno dei nuovi volti della fiction. Ad annunciare la presenza di Andrea Damante in Don Matteo 11 è lo stesso ex tronista, fidanzato con Giulia De Lellis, tramite una delle sue Instagram Stories temporanee:

“Vi salutiamo da Don Matteo – dice il giovane DJ nel video – “Ci vedrete presto in televisione“, ribadisce Mariasole, nota youtuber e già ufficialmente nel cast della fiction. E così, al pari di altri ex concorrenti di show made in Mediaset, anche lui tenta la recitazione, come Luca Argentero dopo il Grande Fratello.

Oltre Carlo Conti e, a quanto pare, Damante, sappiamo che ci saranno anche Corrado Tedeschi e Romina Carrisi, tra gli altri. Una schiera di nuovi volti, alcuni più o meno familiari che incuriosiscono lo spettatore.

La vicenda che ha fatto scoppiare la polemica sul profilo Facebook dell’ex tronista di U&D

Per l’ex tronista di U&D, naturalmente, si tratta di un primissimo passo nel mondo della recitazione. Amato dal pubblico, di recente ha dovuto scrivere un messaggio per calmare le polemiche che una sua foto in cui inquadrava la fidanzata e sé stesso, entrambi in biancheria intima, è stata oggetto di forti polemiche. Ecco la sua risposta: “ Siete pesanti. É una foto, stop. Sui social c’é di peggio. E poi non facciamo sempre i falsi santi, perché nella vita magari fate pure di peggio. Avete sempre da criticare. Vi diciamo ogni volta che se non vi piacciono potete togliere il like alla pagina. Andiamo avanti anche senza i vostri commenti che non servono. Besito!”