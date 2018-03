Andrea Offredi a C’è Posta per Te: l’ex tronista diventa postino

14 CONDIVISI Condividi Tweet

Presto sarà possibile vedere Andrea Offredi a C’è Posta per Te. L’ex tronista di Uomini e Donne non presenzierà al programma di Maria De Filippi come ospite, ma ne diventerà parte integrante in qualità di postino. La notizia è trapelata grazie alla segnalazione di una spettatrice dello show che ha assistito alla registrazione di una delle puntate in cui il modello era presente. Un bel balzo in avanti per Andrea, che ad oggi comincia un nuovo percorso lavorativo con la regina di Canale 5.

Andrea Offredi a C’è Posta per Te: dal trono di Uomini e Donne al serale della De Filippi

Dopo la presenza di Michelle Hunziker e Trussardi a C’è Posta per Te, un altro volto noto arricchisce il serale del sabato sera firmato Canale 5. Offredi passa da U&D ad un altro programma di Maria de Filippi e mette il turbo alla sua carriera televisiva. Chi segue il love show pomeridiano di Queen Mary, ricorderà Andrea per la sua storia con Claudia D’Agostino, la sua scelta. Purtroppo la relazione non è andata a buon fine e dopo qualche mese i due si sono lasciati, ma oggi il ragazzo si gode una nuova storia d’amore.

Oltre al nuovo ruolo a C’è Posta per Te, Andrea è anche modello ed ha sfilato per numerosi brand di prestigio internazionale. Una vita molto impegnata quella di Offredi, dato che vestire i panni del postino richiede impegno. Gli addetti al programma della De Filippi, infatti, devono essere a disposizione della redazione dai sei agli otto mesi per portare la posta in ogni luogo d’Italia. Questo significa avere sempre la valigia pronta e partire spesso per recarsi dove ce n’è bisogno.

C’è Posta per Te: chi sono gli altri postini

Andrea Offredi non è il primo a scendere dal trono di Uomini e Donne per montare in sella alla bici di postino del programma della De Filippi. Prima di lui, infatti, c’è stato Gianfranco Apicerni. Tra gli altri membri del team dello show ricordiamo: Marcello Mordino, Maurizio Zamboni e Chiara Carcano.