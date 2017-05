63 CONDIVISI Condividi Tweet

Era uno dei massimi esponenti della comicità italiana anni ’80, quella de L’Allenatore Nel Pallone, di Rimini Rimini, del primissimo Vacanze di Natale: oggi, però, un diversissimo Andrea Roncato racconta la sua esperienza con la droga, le donne (di cui alcune non ricorda neanche il viso) e, in generale, la folle Italia di quell’epoca.

“Io Lapo lo capisco, non puoi tirarti indietro”

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, il celebre partner artistico di Gigi Sammarchi, ha voluto raccontare un lato dello showbiz che non tutti conoscono, e che lo ha riguardato in prima persona. La sua confessione è stata assoluta, senza veli e senza riserva, e parte dalle sue (già precedentemente esternate) dichiarazioni sull’uso massiccio di stupefacenti che si faceva nell’ambiente:

“Ho iniziato nel periodo della televisione, in quegli ambienti era normale, non potevi tirarti indietro. O meglio: non ero in grado di estraniarmi, dovevo sentirmi alla pari. Con l’effetto di un fasullo senso di onnipotenza, poi magari mi trovavo a letto con due o più donne e non ero in grado di farci nulla. Ha presente Lapo e la vicenda di Torino? Io lo capisco. Tutti stupiti per la bruttezza della trans, tutti a dire ‘almeno poteva scegliersela figa’. E no! In quel caso la libidine è provare a se stesso la capacità di poter andare con una persona non proprio graziosa. È la vera sfida. Si ribaltano i piani.”

Dopo che Andrea Racconta della sua esperienza con la droga e i relativi “blackout” in camera da letto, si concentra ancora di più sulle avventure femminili: “Un tempo pensavo solo alla “gn0cca”. Ci ho provato con tutte. Mi piace realmente. Amo adularle, farle sentire importanti, desiderate, e non solo le belle, anche le brutte; amo regalare momenti di autostima. Però ammetto: non ricordo tutte quelle con le quali sono stato e sono cascato in alcune gaffe imbarazzanti… Avevo la Mercedes e la Porsche ma solo per rimorchiare: sono tutte forme di paura, di mancanza di credere in te stesso. Ero un po’ così. Sono stato uno dei primi con il telefono in macchina, comprato subito. Non avevo limiti, alcuna concezione pratica, navigavo a vista, soddisfavo solo la mia pancia, non guardavo neanche il cartellino con il prezzo. Ma erano anni bestiali, ci siamo mangiati tutto, molte regole neanche esistevano, e penso alla televisione: bastava citare un prodotto o un marchio e immediatamente arrivavano i milioni in contanti dal marchio nominato.”

Andrea Roncato racconta la sua esperienza con la droga e svela il nome di una sua ex conquista

Tra i nomi delle sue conquiste (di quelle che si ricorda) spunta addirittura la celebre star a luci rosse Moana Pozzi, che al tempo del loro flirt ancora non aveva iniziato la sua carriera: “Ci siamo conosciuti quando ancora non era una p0rnostar, ma solo un’ attrice da comparsa, non riusciva a sfondare, eppure è stata una delle donne più intelligenti e preparate mai conosciute, di un altro livello per preparazione e cultura, per capacità di analisi, anche politica. Fisicamente non riuscivo a starle dietro, era come mangiare cinque vasetti di Nutella al giorno: dopo un po’ uno si deve arrendere.“