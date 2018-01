155 CONDIVISI Condividi Tweet

Il motivo per cui non vediamo più molto spesso Anna Falchi in TV, a detta della stessa attrice e modella, riguardarebbe alcune dinamiche che, sebbene le conoscano tutti nell’ambiente, non sempre vengono fuori. Lei, però, ha voluto smascherarle e parlarne apertamente:

Anna Falchi in tv lavora ormai poco e niente, ecco secondo lei per quale ragione:

“Per fare tv oggi ci vuole un potente, come manager o come amante” – dichiarava circa un anno fa il volto di ‘Desideria e l’anello del drago’, parlando a chiare lettere di “carriere costruite sotto le lenzuola”. Intervistata da Libero, di recente, ha ‘aggiornato’ il suo pensiero con un’altra riflessione più approfondita:

“È una realtà sotto gli occhi di tutti, ma nessuno fa nulla. I dirigenti hanno bisogno degli agenti per costruire i palinsesti, mentre prima accadeva il contrario: è un meccanismo rotto”. Il motivo per cui non vediamo più Anna Falchi in TV, a quanto pare, è strettamente collegato a questo dicorso:

“Non mi fanno rientrare nelle tv generaliste. Lavoro solo con piccole e medie imprese. Per esempio, su Telenorba dal 15 febbraio condurrò due nuovi programmi. Sono molto popolare, ma le reti nazionali non mi danno opportunità. Eppure in onda c’è gente senza uno straccio di curriculum”.

La tv è cambiata, non c’è più nessuno come Pippo Baudo

In vista della nuova edizione di Sanremo 2018, l’attrice ha anche ricordato i vecchi fasti in cui, nel ’95, ha accompagnato Baudo sul palco dell’Ariston come valletta: “Per me Sanremo è legato a Pippo. I presentatori di oggi non hanno rapporti con le stelle internazionali, mentre lui chiamava Madonna ed Elton John al cellulare. Ha telefonato anche a me per l’ingaggio: proprio lui, personalmente! Un vero professionista, pratico in tutte le lingue. I suoi successori non sono così forbiti. Lui era lo star system: la tv non è più fatta da personaggi di quella caratura”.