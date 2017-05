1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo l’imitazione “complottista”, Anna Oxa attacca Virginia Raffaele. Ma il messaggio della cantante contro l’imitatrice sarebbe un falso. Tanto che il management dell’artista promette azioni legali nei confronti di chi ha “pubblicato articoli mentendo e sapendo di mentire”. Dopo le polemiche sul perché Virginia Raffaele non imita Maria Elena Boschi, ecco un’altra querelle. Tutto è nato dopo la seconda puntata di Facciamo che io ero, che ha vinto la gara degli ascolti pur calando sensibilmente (2.899.000 spettatori pari al 12.9% di share).

Durante il suo one woman show, la comica romana ha preso in giro le dirette Facebook della cantante (l’imitazione è a questo link). La versione griffata Raffaele di Oxa è fuggita all’estero per motivi di sicurezza. E ha parlato di “querele al tavolino del salotto” e “lobby delle menzioni” sui social. Un’imitazione che avrebbe suscitato le ire di Anna e del suo staff. Sulla pagina ufficiale Facebook di Anna Oxa – Oxarte è apparso un post (rimosso poco dopo) in cui piovono dure accuse nei confronti dello sketch.

Anna Oxa attacca Virginia Raffaele o forse no?

“Stiamo ricevendo ancora una volta i vostri messaggi di disgusto per come si usa il marchio Anna Oxa”, si legge nel messaggio. “Noi abbiamo la consapevolezza che solo l’eleganza potrebbe imitare in modo più autentico l’artista. Chi non ha la signorilità può solo mettere il nome del marchio per avere l’illusione di uscire per un attimo da quella innata volgarità che le permette di avere spazi per dare fastidio secondo loro a chi dice NO ai programmi osceni e degradanti”.

“Per quanto concerne la mafia con cui usano marchi aziendali altrui non intendo di screditare una grande donna che non si è mai prostituita per avere spazi in tv”, prosegue il post. “Questo si risolverà nel tempo. Si fanno onnipotenti con l’Ave Maria ma dopo avranno tanto da pregare e non in chiese a otto punte. Pensiamo alle nostre cose e non facciamoci coinvolgere dalla stupidità mafiosa degli altri”. Questo post è stato poi rimosso. E sulla pagina è apparso questo.