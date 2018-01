1.1k CONDIVISI Condividi Tweet

Anna Safroncik e Roberto Farnesi dopo Le tre rose di Eva 4 vivranno periodi ricchi di impegni. I due hanno passato un 2017 pieno di soddisfazioni. La fiction di Canale 5, diretta da Raffaele Mertes e Vincenzo Verdecchi, ha conquistato i prime time dell’ammiraglia Mediaset.

Affascinante mix di melò, giallo, sentimento e thriller, l’epopea immersa nei vigneti della Toscana di Aurora e Alessandro Monforte ha tenuta un’ottima media per i giovedì sera tv. In bilico tra i 3 e i 4 milioni di spettatori, con uno share tra il 13 e il 14%.

Cosa succederà dopo l’ultima puntata di Le tre rose di Eva? I protagonisti della serie saranno coinvolti da progetti molto diversi tra loro. Soprattutto Safroncik. Fidanzata con il dj romano Tommaso Cicchinelli, la bella attrice ucraina è recentemente entrata nella scuderia del potentissimo manager televisivo Beppe Caschetto.

Anna sarebbe in pole per il Grande Fratello 2018. La sua conduzione della quindicesima edizione del reality sarebbe una novità assoluta. Lei, tuttavia, non si scompone più di tanto e ha le idee ben chiare. “Il mio, di futuro, continuo a immaginarlo a due e poi a tre”, ha raccontato. “Ma non sono accomodante, e sono incapace di creare una famiglia per compromesso anagrafico, burocratico, materiale. L’amor proprio è superiore a tutto, anche al rischio di rimanere senza un marito, senza un figlio. Il desiderio di maternità lo sento, ma viene dalla società che mi dà in scadenza: ci tratta come incubatrici, non tiene conto di scienza, adozioni e altri miracoli”.

Dove vedremo Anna Safroncik e Roberto Farnesi dopo Le tre rose di Eva 4

Anche Farnesi, a quasi 50 anni, guarda con interesse ai talent show. “Oggi è cambiato tutto e bisogna intraprendere le operazioni giuste”, ha rivelato. “Poi ‘snobbare’ è una parola che non appartiene al mio vocabolario: e comunque non mi sono mai fatto mancare la tv, anche se il rischio può essere quello di una sovraesposizione mediatica”.

Per adesso la sua priorità resta un’altra: il ristorante Il Ristoro – La Bottega del Parco, aperto nella sua Pisa (dove è rimasto ad abitare, a parte le parentesi lavorative) da qualche anno. Un’eccellenza del territorio a base di prodotti pisani doc, vini biologici e carne, miele, olio e salumi del parco.