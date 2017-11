1 CONDIVISI Condividi Tweet

Una outsider di lusso: Anna Safroncik in pole per il Grande Fratello 2018. Mediaset ed Endemol, secondo Davide Maggio, starebbero seriamente pensando all’attrice di origini ucraine per il ritorno del primo reality della tv italiana.

D’altronde sono ore calde per decidere chi condurrà il Grande Fratello 2018. La 15° edizione del programma andrà in onda nella primavera del prossimo anno, subito dopo l’Isola dei Famosi, che invece partirà da fine gennaio.

I primi nomi trapelati per il GF 15 sono stati quelli di Belen Rodriguez (la favorita), Mara Venier e Simona Ventura. Eppure, nelle ultime ore, pare che la protagonista di Le tre rose di Eva sia diventata l’asso nella manica di Canale 5. Volto familiare della fiction di casa Mediaset, Safroncik ha all’attivo numerose collaborazioni con Endemol, casa di produzione di svariate serie a cui ha preso parte e dello stesso Grande Fratello.

Classe 1981, arrivata in Italia all’età di 12 anni, Anna ha debuttato al cinema al fianco di Diego Abatantuono in Metronotte e subito dopo con Carlo Verdone in C’era un cinese in coma. In seguito è stata nel cast di fiction come Carabinieri, Don Matteo e Vento di Ponente.

Dopo il clamoroso successo arrivato con il ruolo di Anna Baldi nella soap Cento vetrine, Safroncik è tornata al cinema con La bella società di Gianpaolo Cugno e La matassa di Ficarra e Picone. Ha poi dimostrato il suo eclettismo passando da Il falco e la colomba e Ritmo della vita a Il commissario Manara e Il restauratore.

Il suo arrivo alla guida del Grande Fratello sarebbe una scommessa. Una mossa che ricorda quella fatta nel 2003 quando, a sorpresa, per sostituire Daria Bignardi venne scelta Barbara D’Urso, che in quel periodo di professione faceva proprio l’attrice.