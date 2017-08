195 CONDIVISI Condividi Tweet

Anna Tatangelo a Celebrity Masterchef: sarà la cantante la concorrente speciale della prossima edizione. Dopo l’esperienza da conduttrice a I migliori anni (e la scollatura della discordia che tanto ha fatto discutere), la star ciociara torna in tv da concorrente.

Secondo l’indiscrezione riportata dal settimanale Spy, Tatangelo avrebbe accettato di partecipare alla seconda edizione del programma, la versione vip del talent ai fornelli più famoso d’Italia.

Lo show culinario in onda su Sky Uno in cui gli aspiranti cuochi sono personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport è andato in onda per la prima volta nel 2017. La prima Celebrity MasterChef è stata Roberta Capua. L’ex Miss Italia ha poi deciso di devolvere i 100.000 euro in gettoni d’oro vinti a Save the Children, l’organizzazione no profit di cui è testimonial da molti anni.

Capua ha eliminato avversari eccellenti come Alex Britti, Mara Marionchi, Maria Grazia Cucinotta, Serra Yilmaz, Elena Di Cioccio, Nesli, Marisa Passera, Filippo Magnini, Antonio Capitani, Enrica Guidi e Stefano Meloccaro. La giuria della prima edizione è stata composta da Bruno Barbieri, chef con il maggior numero di stelle Michelin in Italia, Joe Bastianich, il guru della ristorazione italiana nel mondo, e lo chef pluristellato Antonino Cannavacciuolo.

Per mettersi alla prova in cucina e dimostrare il suo talento ai fornelli, la cantate di Sora avrebbe rinunciato al Grande Fratello Vip, in onda da settembre su Canale 5. La decisione di Anna potrebbe essere dettata da diversi motivi.

Entrando nel format Mediaset avrebbe messo a nudo la sua vita privata, caratterizzata in questo momento dalla crisi con Gigi D’Alessio. Questione sulla quale i due hanno chiesto la massima riservatezza. Partecipando a un talent di cucina, l’unico suo obiettivo sarà quello di dimostrarsi una buona cuoca, come ha spesso testimoniato su Instagram. Dunque, niente famiglia e sentimenti.

Prepariamo la cena…☺ #polpettedimerluzzoalforno #barchettediaranceconsalmone #calamariallagriglia #tatachef🙌🏻😘 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 20 Dic 2016 alle ore 11:37 PST