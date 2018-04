22 CONDIVISI Condividi Tweet

I commenti a caldo di Anna Tatangelo dopo la vittoria di Masterchef mostrano una cantante rinata, entusiasta e, per sua stessa ammissione, in fase di ‘ringiovanimento’, un po’ come il film “Il curioso caso di Benjamin Button”!

Anna Tatangelo dopo la vittoria di Masterchef: “Sono contenta che le persone da casa abbiamo visto di nuovo la Anna di quel Sanremo 2002”

È riuscita a battere in finale Orietta Berti, e poco prima Davide Devenuto, il compango di Serena Rossi di Un Posto Al Sole: «È stata una rivincita, una terapia. E sono felice di essere arrivata fino alla fine con Orietta Berti. Ci guardavano, gli altri concorrenti, con uno sguardo come a dire: “Quelle due non supereranno la prima prova”».

Ed invece, a quanto pare, quelle voci si sbagliavano. Il montepremi, come stabilito, verrà devoluto in beneficenza, precisamente al Bambino Gesù e a Doppia Difesa, «perché conosco Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno e so che sono due persone molto serie. Da madre e donna, è bello poter aiutare chi combatte queste battaglie. La televisione può fare tanto». Ricordiamo a questo proposito la querela di Michelle Hunziker contro la Lucarelli, che ha criticato aspramente il loro operato.

Nella lunga intervista di Vanity Fair ad Anna Tatangelo dopo la vittoria di Masterchef viene fuori qual è stata la sua reazione ‘a caldo’, ma anche il modo in cui ha vissuto l’intera competizione: «Con un po’ di perplessità. Quello che si vede attraverso la tv è reale. Non vale la regola del “Tanto sono i vip, mica funziona come il talent della gente comune”. Noi abbiamo visto i giudici solo durante le riprese, e il rapporto con loro ci ha messi davvero in soggezione […] MasterChef è un imprevisto costante. In un attimo di distrazione, può succedere di tutto. La tensione è alta. Devi saper calcolare i tempi senza alcun margine di errore».

Masterchef è stato terapeutico per la cantante: ecco perché

Ma come l’ha cambiata questo show? “È stato terapeutico. È arrivato in un periodo particolare della mia vita e mi sono messa in gioco, consapevole che dietro ogni sfida avrebbe potuto nascondersi un pericolo, un rischio”. Un rischio, chiaramente, che riguarda anche il pubblico e la sua reputazione con gli spettatori: “Ho ricevuto degli input positivi, mi sono sentita gratificata. E mi ci voleva. È stata una bella rivincita, e sono contenta che insieme alle doti culinarie sia uscito il lato umano di Anna”.

Un lato che sta attraversando fasi di cambiamento, di assestamento: “Credo che sia abbastanza umano, diventando adulti, accorgersi di quante e quali barriere ci circondano. Degli errori fatti, delle trappole nelle quali si è caduti. Spesso, in passato mi sono data delle zappate sui piedi da sola. Ho dato importanza a cose che erano futili: al troppo trucco, ai tacchi. Ho curato così le mie insicurezze. Oggi, invece, è spuntata la vera Anna”.

Un nuovo inizio, insomma. Lontana da Gigi, ormai?