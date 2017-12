0 CONDIVISI Condividi Tweet

L’abbiamo vista di recente in Prodigi – La Musica è Vita su Rai Uno e, soprattutto, al fianco di Loretta Goggi in Sorelle: in questo periodo di forti polemiche, è venuta fuori anche l’opinione della bellissima e riservata Anna Valle sulle molestie e sull’utilizzo dei social network come estensione dell’identità personale. Curiosi di sapere cosa ne pensa?

Anna Valle sulle molestie: “Ecco come avrei reagito se fosse capitato a me”

“Per me è un bene che queste storie di molestie siano venute allo scoperto – ha dichiarato al settimanale F l’ex Miss Italia – d’ora in poi un produttore, o chiunque eserciti il potere, ci penserà bene a incontrare un attrice da solo. A me per fortuna non è mai capitato forse perché, se qualcuno ci avesse provato, sarebbe stato mandato a quel paese.”

La risolutezza di Anna Valle sulle molestie lascia spazio, successivamente, ad un’altra riflessione su argomento particolarmente caldo quando si parla di personaggi pubblici e, in generale, molto amati dagli spettatori italiani: il rapporto con Facebook, Instagram & company e la scelta di essere presenti personalmente anche sul web.

Qui l’attrice sembra essere dello stesso avviso di Ilary Blasi o di Fabrizio Frizzi, che ha smentito un messaggio Instagram a suo nome: “Mi fanno paura i social: ho dovuto denunciare profili fake che dicono “ti amo” a mio marito e mandano auguri di compleanno ai miei bambini come se fossi io a scriverli. E’ il far west.”

Riservatezza, privacy e molto amore: i segreti di Anna Valle

Insomma, la bella protagonista di Sorelle ha molto a cuore la sua privacy e quella della sua famiglia: sposata dal 2008 con Ulisse Lendaro, Anna è anche mamma di Ginevra (9 anni) e di Leonardo (2 anni).

Sull’argomento decide di sbottonarsi un po’ e dare ai lettori un consiglio per far durare una relazione: “Mai darsi per scontati. Magari una mattina Ulisse mi fa trovare un bigliettino, ma niente di ripetitivo, è sempre una sorpresa: alimenta un sentimento che negli anni si è trasformato. Tra noi è iniziata come grande passione, poi con l’arrivo dei figli è subentrato un legame diverso, forse anche più forte. Nulla resta uguale per sempre. Nel rapporto di coppia la base resta la fiducia: una brutta bugia o un tradimento non ci stanno.“