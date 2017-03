0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo l’accesa polemica che ha messo in dubbio la permanenza di Alessandra Celentano (in seguito al commento alla ballerina Vittoria), arriva in via definitiva l’annuncio del nuovo cast del serale di Amici.

La messa in onda è previsto per sabato 11 marzo, ma la registrazione si è già tenuta mercoledì 8 marzo e ha svelato, grazie ad alcuni scatti rubati dagli studi, chi saranno i nuovi volti che affiancheranno le vecchie guardie di questa 16esima edizione del talent.

Svelato il nuovo cast di Amici 16: ecco i nuovi direttori artistici e i giudici

Il direttore artistico generale sarà sempre Giuliano Peparini, così come Elisa sarà quello della squadra blu, mentre Morgan, confermato, si dedicherà alla squadra bianca. Ma le new entries più eclatanti sono loro, i nuovi giudici:

Direttamente da Sanremo 2017, il terzo classificato Ermal Meta, mentre per il mondo della recitazione arriva lei, l’ex simbolo di Non è la Rai, la celebre interprete di Saturno Contro, Viva l’Italia e Al Posto tuo: l’affascinante Ambra Angiolini! In ultimo, un ritorno atteso da molti: Eleonora Abbagnato.

Il destino di Alessandra Celentano dopo le polemiche

Nonostante le proteste, invece, pare che nel cast del serale di Amici 16 Alessandra Celentano rimarrà al suo posto di coach, e siederà accanto a Morgan e Boosta dei Subsonica. Con Elisa, invece, vedremo Rudy Zerbi e Veronica Peparini. Soddisfatti di queste scelte?