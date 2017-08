12 CONDIVISI Condividi Tweet

Vento di novità in casa Mediaset. Il palinsesto del prossimo anno è stato annunciato e non resta che aspettare la messa in onda dei programmi promessi dalla rete. Tra nuovi arrivati e vecchie conoscenze si fanno spazio le anticipazioni de Il Segreto, soap opera spagnola che ha rapito il cuore del pubblico italiano da anni. Nuovi intrighi attendono gli abitanti di Puente Viejo che gli spettatori potranno tornare a seguire al solito orario pomeridiano da settembre in poi.

Anticipazioni de Il Segreto: colpi di scena e ritorni inaspettati

Nonostante il pubblico non abbia gradito che Il Segreto andasse in onda in fascia pre-serale, gli ascolti dello show non sono diminuiti. Anzi, tutt’altro: la soap spagnola continua a tenere incollati allo schermo un numero sempre maggiore di fan. Non c’è da temere, però: a settembre partirà la nuova programmazione e la serie tornerà nello spazio ‘pomeriggio d’amore’ andando in onda poco prima del consueto appuntamento con Uomini e Donne.

Nelle prossime puntate de Il Segreto ci sarà un ritorno inaspettato: Maria Castaneda si farà viva per tentare di salvare la madre Emilia dall’accusa dell’omicidio di Sol. La giovane, inoltre, si troverà a fronteggiare il vero padre Severiano. Maria, comunque, non sarà l’unica a tornare. Anche Damian, figlio di Hernando, rimetterà piede a Puente Viejo innescando giochi pericolosi che metteranno in pericolo la vita di Camila e riapriranno vecchie ferite. Come già anticipato qualche tempo fa, inoltre, Cristobal uscirà di scena ma solo momentaneamente.

A settembre torna Uomini e Donne con i nuovi tronisti

Ad arricchire il palinsesto Mediaset non c’è solo Il Segreto, ma anche vecchi e nuovi programmi che il pubblico aspetta con ansia. Tra le novità c’è Surviving Africa, reality game condotto dalla scoppiettante Simona Ventura. Torneranno, invece, il Grande Fratello Vip, Pomeriggio Cinque condotto dalla bella Barbara D’Urso e il tanto atteso Uomini e Donne di Maria De Filippi. Qui la regina di Canale 5 presenterà agli spettatori i nuovi tronisti della prossima edizione.