Anticipazioni della seconda puntata di Rosy Abate in onda il 19 novembre

Le anticipazioni della seconda puntata di Rosy Abate, la fiction tv di Canale 5 che ha stregato il pubblico da casa, promette grandi colpi di scena. Ieri sera è andato in onda il primo episodio e lo spin off della serie Squadra Antimafia ha già raccolto grandi numeri in fatto di ascolti. Protagonista e interprete della Regina di Palermo è la talentuosa Giulia Michelini affiancata da Mario Sgueglia e Paolo Pierobon. Un altro grande successo, quindi, dei palinsesti Mediaset 2017 – 2018.

Anticipazioni della seconda puntata di Rosy Abate: la vendetta della Regina di Palermo

Durante il primo episodio trasmesso ieri, abbiamo visto una Rosy Abate ormai rassegnata alla morte del figlio che cerca di rifarsi una vita lontano dalla Sicilia. Ora vive in Liguria e cerca la normalità sotto mentite spoglie insieme ad un nuovo compagno e dandosi da fare come cassiera in un supermercato. Purtroppo i fantasmi del passato tornano a farle visita e due mafiosi riescono a trovarla dicendole che, in realtà, il suo bambino non è mai morto. Per rivedere il ragazzo, però, dovrà fare quello che le chiederanno.

Il fidanzato di Rosy, ignaro dell’identità fittizia della ragazza, scopre tutto e chiama la polizia firmando la sua condanna a morte. Non c’è pace per la ragazza e la macchina della vendetta si rimette in moto. Adesso, non solo dovrà fare il possibile per ritrovare il figlio, ma vorrà anche vendicare il suo amore perduto.

Notte di terrore per una coppia di Domodossola per un grave errore della produzione di Rosy Abate

Si può dire che quella di TaoDue sia la fiction più amata in assoluto dal pubblico di Canale 5. Forse troppo, visto che molti spettatori non sono in grado di distinguere tra finzione e realtà. Nella puntata di ieri è stato mostrato un bigliettino con un numero di telefono che molti hanno creduto fosse della protagonista. L’errore della produzione è stato quello di non controllare se il numero fosse attivo o meno. Purtroppo il recapito appartiene ad una coppia di Domodossola che ha ricevuto telefonate intimidatorie e minacce di morte per tutta la nottata. Spaventati, i coniugi hanno deciso di prendere provvedimenti contro la produzione dello show.