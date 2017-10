741 CONDIVISI Condividi Tweet

Ormai ci siamo, il gran finale delle avventure di Veronica Pivetti, Enzo Decaro e Paolo Conticini sta per arrivare: per chi non vede l’ora di dedicarsi al doppio appuntamento (mercoledì 18 e giovedì 19), ecco le anticipazioni delle ultime puntate di Provaci Ancora Prof 7.

Anticipazioni delle ultime puntate di Provaci Ancora Prof: ecco quando andranno in onda e come si concluderà la vicenda della celebre prof di lettere

Una situazione alquanto anomala quella che la protagonista vive al momento: il suo idillio con Gaetano sembra essere quasi ostacolato da un terzo incomodo, Renzo. Una sorta di bizzarra famiglia allargata talvolta turbolenta, che obblica la professoressa a fare i salti mortali per stare dietro a tutto – non ultimi i suoi misteriosi casi da risolvere.

Bimbi, animali domestici, pasti da preparare, relazioni da mantenere in piedi…

Il suo Gaetano, infatti, comincia a sentirsi un po’ trascurato, quindi le toccherà trovare modi per recuperare e non farlo sentire così. Al contempo, Livia e il suo avvocato continuano il loro flirt, trascorrendo nottate fuori e senza preoccupazioni di cosa stanno causando i loro comportamenti.

Saranno proprio queste due situazioni a convergere e scoppiare: Gaetano, infatti, finirà con l’intromettersi troppo nella vita di Livia, che andrà su tutte le furie e deciderà di lasciare la casa, per trasferirsi da Stefano. Questa polemica si ripercuoterà anche su Camilla, che affronterà con lui una pesantissima discussione. E, a quanto pare dalle anticipazioni delle ultime puntate di Provaci Ancora Prof 7, la conseguenza di questa discussione sarà molto drastica!

Mors tua vita mea per Renzo, anche se il suo rapporto con Marta cominciava a decollare: si sa, di fronte ai due litiganti, il terzo si intromette più che volentieri. Parallelamente il vice questore Berardi indaga sull’omicidio di Angela Carboni, la direttrice 50enne di in una casa di riposo per anziani, misteriosamente trovata senza vita sul pavimento del suo studio.

Un efferato omicidio ed un imprevisto a scuola: le avventure della prof Camilla volgono al termine

Tra i sospetti spuntano il giardiniere, le infermiere e alcuni ospiti della casa di riposo, ma anche gli altri inservienti, tra cui spunta a sorpresa Maria Dragan, l’alunna rumena di Camilla. L’efferato omicidio di Angela porterà alla luce degli aspetti molto sinistri di questa casa di riposo, nonché le motivazioni che hanno condotto alla morte della direttrice.

Vasco, un alunno dall’aria un po’ piena di sé e con un passato dietro le sbarre, tenta una mossa azzardata con la Prof. Camilla. E lei non reagirà bene!