Mentre Mediaset lancia la prima puntata di Sacrificio d’Amore su Canale 5 il prossimo 8 dicembre, la Rai va avanti con la sua fiction del momento capitanata da Alessio Boni. Spuntano, infatti, le anticipazioni di La Strada di Casa del 12 dicembre. Come ogni episodio della serie, anche il prossimo ci riserverà sorprese e colpi di scena. Ad accompagnare l’attore di Sarnico, ci sono anche Christian Filangieri e Lucrezia Lante Della Rovere.

Anticipazioni di La Strada di Casa del 12 dicembre: trama del quinto episodio

Il protagonista Fausto Morra esce da un coma di 5 anni ed è più determinato che mai a risollevare le sorti della sua azienda agricola. Intanto qualcosa accade nella sua mente: flashback di crimini da lui commessi prima dell’incidente vengono a fargli visita in maniera sempre più pressante. Nel frattempo gli schemi familiari cambiano: la moglie Gloria torna con lui lasciando il nuovo compagno, la figlia Milena continua a stagli accanto mentre il figlio Lorenzo tenta di portare avanti l’attività di famiglia dopo aver coperto i misfatti del passato in assenza del padre.

Fausto è deciso a riacquistare la sua memoria e i ricordi, seppur confusi, lo portano ad una palude dove crede di aver gettato il cadavere di Paolo Ghilardi, veterinario dell’Asl. Ernesto Baldoni, nel mentre, continua le indagini per incastrarlo, ma Morra prende in considerazione l’ipotesi di costituirsi. Ecco che arriva il colpo di scena: qualcuno gli offrirà un’occasione per sfuggire al suo destino e non resta che scoprire se il protagonista la coglierà o seguirà la sua coscienza nell’intento di non deludere i familiari.

Ascolti della quarta puntata di La Strada di Casa

Anche questo successo targato Rai raccoglie grandi consensi: la quarta puntata, infatti, ha registrato ascolti da record con uno share del 23.74%. Più di cinque milioni di telespettatori hanno guardato la fiction che ha battuto anche la Champions League in onda su Canale 5.