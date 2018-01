Anticipazioni Don Matteo 11 della terza e quarta puntata

546 CONDIVISI Condividi Tweet

Le anticipazioni Don Matteo 11 svelano una trama sempre più fitta che si snocciola intorno alla figura del famoso parroco di Spoleto. Terence Hill è, ancora una volta, protagonista assoluto della serie tv di Rai 1 che ha fatto boom di ascolti al suo esordio la settimana scorsa. Il format, infatti, giunto alla undicesima edizione, ha catturato l’attenzione di ben otto milioni di italiani. Insieme a Terence Hill, sono presenti sul set anche Nino Frassica e le new entry Maria Chiara Giannetta, Domenico Pinelli e l’ex cabarettista di Zelig Maurizio Lastrico.

Anticipazioni Don Matteo 11: cosa accadrà nelle prossime puntate

Mentre attendiamo di vedere Andrea Damante in Don Matteo 11, prepariamoci a quella che sarà la trama delle prossime puntate. Il terzo episodio andrà in onda giovedì 25 gennaio e si intitolerà La vera ricchezza, mentre il quarto sarà Il prezzo del talento. Nei prossimi giorni vedremo che sarà dato molto più spazio al nuovo Capitano Olivieri. Una donna del passato del suo ex fidanzato, infatti, sarà il sospettato numero uno riguardo le indagini che verranno condotte nella prossima puntata.

Una compagna di scuola di Sofia, poi, sarà aggredita e la cosa preoccuperà molto la giovane alle prese con un altro problema. Alice, infatti, è sveglia ma lei è interessata a Seba, fidanzato della ragazza. Cecchini, dal canto suo, scopre che il nuovo appuntato Zappavigna ha ereditato un’importante cifra di denaro da parenti alla lontana. Viene, dunque, da chiedersi come la prenderà il Maresciallo. Tutto questo, ovviamente, sarà svelato nelle prossime puntate.

Don Matteo: boom di ascolti per la seconda puntata

Se la prima puntata è stata un successo, la seconda non è stata da meno. Nonostante Don Matteo sia alla undicesima stagione, continua ad attirare l’attenzione di milioni di telespettatori, proprio come ha fatto anche ieri. La puntata del 18 gennaio, infatti, ha registrato uno share pari al 28,7%. Tradotto in cifre significa che più di 6 milioni e mezzo di utenti hanno guardato la serie tv prodotta dalla Rai, battendo concorrenti come Michele Santoro e Checco Zalone.