Manca poco ad una nuova puntata, la tensione nella casa si fa sentire, a giudicare dagli alti e bassi delle anticipazioni del GF Vip 30 ottobre, in particolare su chi sarà destinato ad uscire e lasciare il gioco.

Anticipazioni del GF Vip 30 ottobre 2017: televoto all’ultimo sangue

Di sicuro la tormentata ‘love story’, diventata più che altro un misterioso ‘affair’ tra Cecilia Rodriguez, Francesco Monte e Ignacio Moser, sarà uno degli eventi principali della serata. Il confronto tra i due fidanzati, alla luce della vicinanza tra la sorella di Belen e il suo compagno di gioco, promette di essere particolarmente scoppiettante.

A rischiare di uscire, nel frattempo, sono Aida Yespica o a Carmen Russo: al momento a rischiare di più è la seconda, già eliminata ad inizio stagione e poi tornata in gioco. Sui social, nel frattempo, partono le fazioni. Ancora una volta Dandolo di Dagospia, che già in precedenza si era schierato sul suo profilo Instagram per supportarlo.

Il post che rivela un risultato in anticipo del televoto: “La mia amica è salva”

Stavolta, in un altro post di anticipazioni GF Vip 30 ottobre, il blogger ha tuonato, pubblicando una foto della bella showgirl venezuelana: “E l’amica mia è salva! Vai AIDA! Carmen fuori! Ps: però stasera doppia eliminazione!” Quindi, secondo il suo pronostico, ad uscire sarebbe con certezza la Di Pietro.