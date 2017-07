42 CONDIVISI Condividi Tweet

Anticipazioni Grande Fratello Vip 2017 sempre più calde. La seconda edizione del reality andrà in onda in autunno su Canale 5, show di punta dei palinsesti Mediaset 2017-2018. Ilary Blasi è confermata alla conduzione del programma, con il costante supporto di Alfonso Signorini.

A pochi mesi dall’ingresso dei nuovi concorrenti nella Casa di Cinecittà, il cast definitivo deve ancora essere svelato. Le voci circolate nelle ultime ore sul parterre di volti (più o meno) noti che si contenderà la vittoria promettono scintille.

Dopo i primi rumors sul cast del Grande Fratello Vip 2017, riguardanti Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli, spunta il nome di Nadia Rinaldi. L’attrice, lanciata da Christian De Sica nel 1991 con la commedia Faccione, è stata ospite fisso dell’ultima stagione di Domenica Live. La sua presenza si è contraddistinta soprattutto per i battibecchi con Alberico Lemme, il dietologo delle star.

Dopo i guai giudiziari (nel 1998 finì dal cinema al carcere per un chilo di cocaina), Rinaldi ha effettuato un bypass intestinale che le ha permesso di perdere 80 kg. Recentemente ha preso parte allo spettacolo Gente di facili costumi di Nino Manfredi. Prossimamente la rivedremo anche sul grande schermo nella commedia Mia figlia si sposa con Antonio Giuliani e Maurizio Mattioli. Per il GF Vip la sua sarebbe un’autocandidatura, vagliata in queste ore dagli autori del Grande Fratello. Ma nella Casa potrebbe finirci non soltanto lei.

Le anticipazioni Grande Fratello Vip 2017

Le (quasi) certezze sembrano essere quelle di Giulia De Lellis, Claudio Sona, Aida Yespica, Alex Gadea e Iago Garcia, direttamente da Il Segreto. No pubblici sono invece arrivati da Cristina, Maria Teresa e Donatella Buccino, Sergio Muniz, Valerio Scanu e Niccolò Bettarini. Secondo il settimanale Chi, infine, a varcare la porta rossa potrebbe esserci un vero e proprio clan, quello Rodríguez. Ovvero Cecilia e Jeremias, sorella e fratello di Belen. Per cosa siano famosi, resta un mistero.