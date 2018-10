2 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la seconda puntata andata in onda ieri sera su Rai 1, arrivano le anticipazioni I Medici 2 del 6 novembre 2018. Gli ascolti tv del 30 ottobre sono stati, ancora una volta, soddisfacenti per la rete ammiraglia della tv di Stato e questo grazie alla serie interpretata da Daniel Sharman nei panni di Lorenzo il Magnifico.

Anticipazioni I Medici 2 del 6 novembre 2018: cosa succederà nelle puntate Legami e Alleanza

La quinta puntata de I Medici 2 si intitolerà Legami e vedrà Lorenzo e Clarice avere un bambino. L’amicizia con Francesco Pazzi fa in modo che ci sia pace in città, ma la tregua per Lorenzo dura poco visto che dovrà far fronte alla minaccia di Papa Sisto IV che si impossessa di Imola. Il capostipite dei Medici, infatti, vorrebbe che la città rimanesse in mano alla sua famiglia e cerca di convincere il fratello Giuliano a stabilirsi lì come suo rappresentante. Quest’ultimo, però, rifiuta per amore di Simonetta Vespucci, moglie del famoso mercante, della quale si è invaghito.

La sesta puntata de I Medici 2 si intitolerà Alleanza. Lorenzo vede vacillare i legami con Venezia e Milano e i Pazzi ne approfittano per fomentare un’insurrezione nella vicina Città di Castello. La pace tra le due famiglie ormai è scomparsa ma, grazie all’intervento di Clarice, i Medici avranno la meglio. Lorenzo vuole evitare a tutti i costi altri massacri ed è così che decide di stringere nuova alleanza con Sforza e Venezia. Il peggio sembra passato, ma Sforza viene assassinato a Milano.

I Medici 2: Daniel Sharman resta in Italia dopo la fiction

Un cast davvero eccezionale quello de I Medici 2. Non solo volti noti italiani come Raoul Bova, Alessandra Mastronardi e Aurora Ruffino, ma anche star oltreoceano danno volto ai personaggi storici della fiction di Rai 1. Tra questi Sean Bean (famoso per il ruolo di Ned Stark in Game of Thrones) e Bradley James (re Artù in Merlin). Ultimo, ma non meno importante, Daniel Sharman che dopo I Medici resta in Italia per una nuova fiction: “Progetti per il futuro? Un’altra serie che mi porterà di nuovo in Italia, a Napoli“.