Anticipazioni l’Isola Di Pietro: la scorsa domenica (1 ottobre) la fiction non ha retto la guerra di ascolti con Fabio Fazio e la sua squadra di Che Tempo Che Fa, eppure questa settimana gli spettatori sono di nuovo in attesa di scoprire le nuove avventure della famiglia Sereni.

Ecco, quindi, alcuni accenni di trama della terza puntata della nuova serie TV proposta da Mediaset con Gianni Morandi protagonista:

Anticipazioni l’Isola di Pietro: dove eravamo rimasti?

Nel magico regno di Carloforte, un’isoletta dal mare splendido e limpido, c’è un un pediatra buono e gentile che è il punto di riferimento di tutta la comunità: il suo nome è Pietro Sereni, e il suo interprete, come tutti sanno, è Gianni Morandi. Intorno a lui si delinea uno strano mistero: un’esplosione alla Vecchia Tonnara durante una festa, un incidente in cui due studenti perdono la vita e Pietro, nel tentativo di salvare i ragazzi coinvolti, rimane ferito. Contemporaneamente, sua figlia Elena, vicecommissario di Polizia residente a Milano, è in procinto di trasferirsi a Londra con il suo compagno Giovanni (Cesare Bocci): peccato che arrivi la terribile telefonata che la informa che suo padre si trova in ospedale.

A quel punto la 30enne ritorna, si sincera delle condizioni di papà Pietro e, pur non volente, si lascia coinvolgere dal misterioso evolversi delle indagini riguardo l’accaduto; indagini in cui è coinvolto anche Alessandro (Michele Rosiello), un suo vecchio amore. Da quel momento in poi entrano in gioco segreti, ricordi drammatici e motivazioni di decisioni che non sono quel che sembrano…

Anticipazioni L’Isola di Pietro, puntata 8 ottobre

Quello che succederà, secondo le anticipazioni L’Isola di Pietro, nella prossima puntata in onda domenica 8 ottobre alle 21.10, riguarderà Elena ancora intenta a indagare per chiarire la posizione di Caterina (interpretata da Alma Noce), mentre il buon Pietro nota un particolare fondamentale e sorprendente: Diana (Marta Jacquier) solo sta fingendo di aver perso la memoria!

Infine, Giovanni arriva in paese per rivedere sua moglie Elena che, però, è rimasta ‘vittima’ di un certo campo di attrazione con il suo ex Alessandro…