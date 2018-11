0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la messa in onda di ieri sera, vediamo quali sono le anticipazioni quarta puntata de L’Allieva 2. Anche stavolta la battaglia allo share è stata vinta da un programma di Rai 1 nel confronto col Grande Fratello Vip. Gli ascolti tv di giovedì 8 novembre hanno registrato ben 4 milioni e 800 mila spettatori incollati allo schermo per assistere alle vicende della pasticciona Alice, interpretata da Alessandra Mastronardi.

Anticipazioni quarta puntata de L’Allieva 2: cosa accadrà nei prossimi 2 episodi

Il settimo episodio della fiction si intitola Il Passaggio. Qui Alice verrà convocata presso una scuola dove un ragazzo è stato trovato morto. Se si tratta di suicidio o di omicidio potranno dirlo solo le indagini, ma intanto la ragazza scopre di più su cosa è successo in passato tra Einardi e Conforti, questione che non la lascerà indifferente.

L’ottavo episodio de L’Allieva 2, dal titolo Insospettabili, vede Alice indagare sulla morte di un noto chirurgo a cui è stata svaligiata casa prima di morire. Le indagini professionali si mischieranno a quelle personali e la ragazza cercherà di capire il motivo dello strano comportamento di Conforti. Alla fine il mistero sarà svelato proprio grazie a lei.

Dove rivedere le repliche de L’Allieva 2

Per coloro che hanno perso le puntate precedenti c’è Rai Play, sito ufficiale della Rai dove rivedere tutti gli episodi arretrati. Intanto spuntano alcune dichiarazioni di Alessandra Mastonardi su L’Allieva 2 e la possibilità di vedere lei e Lino Guanciale insieme anche in un terzo capitolo della fiction: “Al momento ancora non si parla di un’altra stagione. Vediamo come va la seconda. E se ci sarà la terza spero ci sarà anche Lino Guanciale. Ma c’è tempo, staremo a vedere”. Di solito Guanciale non va mai oltre la seconda stagione di una serie tv, come dichiarò poco tempo fa per Non Dirlo al Mio Capo. Sarà così anche questa volta?