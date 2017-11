37 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre continua il testa a testa con Sirene la serie tv di Rai Uno, tutti gli affazionati Mediaset si chiedono cosa succederà nella quarta puntata de Le Tre Rose di Eva. Siete pronti a scoprirlo? Innanzitutto, come da norma, il nuovo episodio andrà in onda giovedì prossimo, il 23 novembre.

La quarta puntata de Le Tre Rose di Eva: tutte le anticipazioni aspettando il 23 novembre

Le vicende andate in onda giovedì 16 hanno mostrato la bella Aurora alle prese con Villalba , dopo molti anni di distanza. Il personaggio, interpratato da Anna Safronick, sta facendo i conti con la situazione che aveva lasciato prima del coma. Al suo ritorno – e con sua grande sopresa – le cose non sono decisamente più come prima: su tutte, il fatto che Alessandro e Tessa sono una coppia ora (con lei che nasconde un segreto davvero ‘interessante’).

La sua missione, tuttavia, rimane quella di salvare le proprietà di famiglia, nonostante lo scenario si sta cominciando ad affollare di imprevisti – come il padre di Tessa e Marzia, che si prepara a dare del filo da torcere alla protagonista.

Quello che vedremo nella quarta puntata de Le Tre Rose di Eva riguarderà proprio il personaggio del Colonnello Astori, ma anche i piani di Cristina. Aurora dovrà anche affrontare Fabio, che lei ritiene colpevole di aver manomesso di proposito la diga della proprietà e di aver lasciato che l’acqua distruggesse tutto.

Una teoria che verrà confermata dalla mamma di Eva. Edoardo, invece, si immergerà appieno nelle attività e dello ‘spirito di famiglia’ Astori, accettando di buon grado il matrimonio tra Fabio e sua sorella Fiamma: in cambio, la famiglia Astori richiede però che, una volta diventato sindaco, Edoardo appoggi la famiglia.

Spoiler sulla prossima puntata: Tessa e Ruggero sotto lo stesso tetto?

Veronica, a quel punto, dovrà fare i conti con l’idea di perdere il fratello di Alessandro,di cui è profondamente innamorata. Nel frattempo, Tessa dovrà affrontare un brutto malore e si andrà a rifiugiare da Ruggero: Aurora e Alessandro si ritrovano alleati contro il colonnello Astori. Questo porterà ad un riequilibrio delle coppie? Lo scopriremo il 23 novembre…