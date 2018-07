0 CONDIVISI Condividi Tweet

Anticipazioni quarta puntata di Temptation Island. Sarà una serata movimentata per Filippo Bisciglia che dovrà moderare e raccontare quello che sta succedendo nei villaggi dei rispettivi fidanzati. Gianpaolo Quarta, il fidanzato di Martina Sebastiani, avrà una brutta sorpresa…

Anticipazioni quarta puntata di Temptation Island: Martina tradisce Gianpaolo?

Uomini e Donne Magazine rilascia alcune importanti novità riguardo le coppie rimaste in gioco. Oronzo e Valentina, come Ida e Riccardo, hanno chiesto il falò di confronto anticipato e sono già usciti dal programma. Restano altre coppie, tra cui Lara e Michael, Rafaela e Andrea, Giada e Francesco, Martina e Gianpaolo. Proprio quest’ultimo riceverà una brutta sorpresa da parte della fidanzata.

Se la terza puntata di Temptation Island 2018 ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso per il chiarimento tra Ida e Riccardo, la quarta non sarà da meno. Martina, infatti, è sempre più vicina al tentatore Andrea Dal Corso al punto da tradire Gianpaolo e baciarlo. A questo punto non resta che domandarsi se le coppie ancora in gara usciranno insieme dal reality o meno. Anche il resto delle relazioni è a rischio: il week end romantico coi tentatori è alle porte e sono già stati chiesti altri due falò di confronto anticipati.

Le parole di Martina dopo il bacio con Andrea

Non sapremo come sono andate le cose tra Martina e Gianpaolo fino a quando non vedremo la puntata di lunedì, ma una cosa è certa: la ragazza sta lanciando messaggi criptati sui suoi account social. Ecco cosa dice: “E poi so che nella vita tutto torna! La cattiveria torna al mittente, l’amore a chi lo ha donato, le bugie a chi le ha dette, l’invidia a chi la sente, le persone nel posto in cui sono state bene. La ruota gira per tutti! […] È divertente; Chiediamo a Dio di cambiare le nostre situazioni, senza sapere che lui ci mette nelle situazioni per cambiare noi stessi“. Ora resta da capire a chi sono indirizzate queste parole: a Gianpaolo o ad Andrea, col quale probabilmente sarà uscita dal programma per una nuova frequentazione?