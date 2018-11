4 CONDIVISI Condividi Tweet

Le anticipazioni quinta puntata de L’Allieva 2 arrivano puntuali dopo che ieri sera è andato in onda il quarto episodio della serie. Gli ascolti tv di giovedì 15 novembre confermano la supremazia di Rai 1 e della fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola sulle reti concorrenti Mediaset.

Anticipazioni quinta puntata de L’Allieva 2: cosa accadrà nei prossimi episodi

Il primo episodio della quinta puntata si intitola L’apostolo americano. Mentre uno studente statunitense viene trovato morto e si avviano le indagini sul suo omicidio, Alice si troverà in una situazione davvero difficile sul lato sentimentale. La pace con CC è molto fragile dato che Arthur si farà vivo di nuovo e rientrerà con prepotenza nella vita della studentessa. Non solo, anche Einardi farà sentire la sua presenza facendo capire ad Alice che prova ancora interesse nei suoi confronti.

Il secondo episodio della quinta puntata si intitola Talento mortale e si indagherà sull’omicidio di un musicista di oboe. Qui Alice e CC lavoreranno a stretto contatto ma l’idillio potrebbe durare poco. All’Istituto di Medicina Legale sarà comunicato il vincitore del concorso per Baltimora. Se fosse proprio la studentessa ad averlo vinto? Questo non è dato saperlo, almeno fino a giovedì 22 novembre, quando andrà in onda la penultima puntata.

Lino Guanciale parla del suo personaggio Claudio Conforti

Il successo di L’Allieva 2 ha travolto non solo Alessandra Mastronardi, ma anche Lino Guanciale che ha parlato di come è stato vestire i panni del suo personaggio: “Beh, io mi sono divertito molto nell’interpretare Claudio Conforti, il terribile CC. Mi sento cresciuto. Anche perché mentre il teatro è il mezzo che conosco da sempre, è ‘il mio brodo’, la televisione ho cominciato a farla più tardi e ora, serie dopo serie, anche io mi sento più sicuro. […] Sono davvero felice. Questo successo non era scontato“.

Leggi il resto dell’articolo in cui TV Sorrisi e Canzoni intervista Lino Guanciale