40 CONDIVISI Condividi Tweet

Le prime anticipazioni sul Grande Fratello Nip arrivano dalla padrona di casa Barbara D’Urso in persona che, tramite un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, parla delle novità che porterà nel programma. Quest’ultimo comincerà a breve (appuntamento il 24 aprile su Canale 5) e il pubblico freme per vedere la nuova edizione dello show. Quest’anno, infatti, i concorrenti saranno per metà sconosciuti e per metà noti al grande pubblico perché ex inquilini della casa.

Le prime anticipazioni sul Grande Fratello Nip: ci sarà una stanza degli ospiti

Non solo quest’anno Barbara D’Urso condurrà il Grande Fratello Nip, ma continuerà ad essere impegnata con Domenica Live e Pomeriggio 5. Sarà un periodo molto intenso per la presentatrice che non si perde d’animo ma, anzi, accetta volentieri la sfida. I programmi finiranno per l’estate (il GF durerà 2 mesi) e sarà allora che la conduttrice potrà concedersi un po’ di meritato riposo.

Tra le novità annunciate dalla conduttrice, quella più significativa riguarda la presenza di una stanza degli ospiti. Barbara Carmelita D’Urso (questo il suo soprannome), infatti, ha dichiarato che alcuni personaggi faranno visita ai concorrenti per qualche giorno. Ci sarà, poi, un ambiente molto caotico che ricorda il tugurio, ma se sarà zona di ‘punizione’ per gli inquilini non è ancora dato saperlo.

Il cambio look della D’Urso e la conferma dei primi opinionisti

Tre altre piacevoli novità si vocifera ci sarà un cambio look totale della D’Urso. La conduttrice vorrebbe uscire fuori dai soliti schemi e presentare una nuova sé. Intanto, quello che è certo sono i nomi degli opinionisti che accompagneranno Barbara in quest’avventura: Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. La notizia è stata annunciata dalla presentatrice durante Pomeriggio Cinque e il pubblico non può essere più felice di rivedere Malgioglio sul piccolo schermo ancora una volta.