Anticipazioni sull’ottava puntata di Don Matteo 11: il segreto di Seba

56 CONDIVISI Condividi Tweet

Non fa in tempo a finire la settima, che subito arrivano le anticipazioni sull’ottava puntata di Don Matteo 11. Anche questa volta, il telefilm capitanato da Terence Hill ha tenuto milioni di telespettatori incollati allo schermo. La battaglia dello share, infatti, è stata vinta proprio da Don Matteo con più di 7 milioni di utenti all’ascolto e il 29,4% di share. La fiction di Rai 1 ha addirittura battuto il talk show Matrix che ieri sera vantava un ospite speciale e, cioè, Silvio Berlusconi. Il programma si è aggiudicato solo l’8,4% di share.

Anticipazioni sull’ottava puntata di Don Matteo 11: cosa vedremo nel prossimo episodio

Giovedì 8 marzo andrà in onda l’ottava puntata di Don Matteo 11 che, come al solito, riserva grandi novità e colpi di scena. Il primo episodio, Una questione personale, vedrà protagonista un giovane avvocato accusato di omicidio. Quest’ultimo è elemento chiave della puntata in quanto si verrà a sapere che c’entra qualcosa con la fine dell’amore di Anna. Un caso che metterà in seria difficoltà i protagonisti.

Non mancheranno i guai che il Maresciallo Cecchini combinerà mettendosi in mezzo alla relazione di sua figlia Assuntina col carabiniere Zappavigna. Intanto Sofia darà un ultimatum a Seba riguardo la situazione venutasi a creare dopo il risveglio di Alice. Questi, però, confesserà qualcosa riguardo il giorno dell’incidente, un segreto che viene fuori solo adesso. Nella seconda puntata, Una di quelle, si parlerà di tutt’altro e, cioè, di prostituzione. Una ragazza ucraina accuserà Barba di averla aggredita, ma nessuno in commissariato le crederà. Perché mente? Questo lo scopriremo giovedì 8 marzo.

Andre Damante in Don Matteo 11

La fiction di Terence Hill è un crocevia di artisti e volti noti dello spettacolo. Dopo la partecipazione di Belen Rodriguez alla decima stagione, ecco che arriva Andrea Damante in Don Matteo 11. Il pubblico è in fermento e cresce l’attesa, soprattutto tra le più giovani: il ragazzo farà la sua comparsa nella serie solo fra qualche puntata.