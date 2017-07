1 CONDIVISI Condividi Tweet

Anticipazioni Tale e Quale Show 2017: arrivano rumors sui nomi che andranno a comporre il cast dello show del venerdì sera di Rai 1. Affidato sempre a Carlo Conti, il programma vedrà ancora 12 artisti sfidarsi tra assoli e duetti, rigorosamente dal vivo.

I concorrenti si contenderanno il titolo di vincitore esibendosi nelle ormai popolarissime imitazioni. Una gara appassionante e divertente per far rivivere le grandi icone musicali di oggi e di ieri che vedrà protagonisti partecipanti di prestigio. TvBlog ha fatto circolare i nomi dei primi provinati. E le sorprese non mancano.

Tra le più accreditate ad entrare nel cast del varietà Endemol c’è Annalisa Minetti. La cantante, che recentemente ha perso il figlio che tanto attendeva, si divide tra i suoi due mondi. Vincitrice delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1998, Minetti ha abbracciato da tempo la carriera agonistica. Nel 2012 ha vinto la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle Paralimpiadi di Londra, stabilendo il record del mondo nella categoria non vedenti. Sulle sue doti canore non ci sono dubbi.

Un altro nome che circola con insistenza è quello di Dario Bandiera. Imitatore e rumorista dalla voce versatile, ha avuto successo in tv grazie a Beato tra le donne e al Maurizio Costanzo Show, che lo ha visto ospite fisso una volta a settimana. Da qualche anno si dedica principalmente al cinema, in ruoli sia comici sia drammatici.

Le prime anticipazioni Tale e Quale Show 2017

Infine, fra i pretendenti ad entrare nel cast della nuova edizione della trasmissione c’è Valeria Altobelli. Classe 1984, da quattro anni entra nelle case degli italiani con Forum. Nel 2016 ha esordito al cinema con la commedia Tiramisù di Fabio De Luigi. La musica è la sua più grande passione: nel provino sostenuto è risultata essere una bravissima cantante e imitatrice.

In attesa degli annunci ufficiali, chi sarà riconfermata è la giuria, composta ancora da Loretta Goggi, Claudio Amendola ed Enrico Montesano. Tale e Quale Show andrà in onda a partire dal mese di settembre.