A detta degli spettatori è il modo di recitare dell’attrice Giulia Michielini che rende questa serie irresistibile: fatto sta che c’è grandissima attesa e trepidazione per la terza puntata di Rosy Abate, e gli ascolti di ieri sono stati assolutamente notevoli.

Anticipazioni terza puntata di Rosy Abate, in onda domenica 26 novembre

In prima linea nella guerra di ascolti contro Fabio Fazio, una volta conclusa L’Isola di Pietro, la fiction che continua e approfondisce la storyline di Squadra Antimafia ha infatti totalizzato 4.448.000 spettatori pari al 19.17% di share (contro i 3.474.000 e i 2.089.000 delle due singole parti di Che Tempo Che Fa). Un grande successo di pubblico, che non vede l’ora che sia domenica 26 novembre per sapere cosa succederà ai protagonisti.

Ecco, dunque, le anticipazioni della terza puntata di Rosy Abate:

Dopo la straziante morte di Francesco e la terribile fuga di Mirko e Stefano Sciarra con la droga, tutto quello che rimane alla donna è un profondo senso di vendetta mista a dolore per aver, in un certo senso, provocato la morte dell’uomo.

Le anticipazioni su Regina Mainetti, il nuovo personaggio interpretato dalla sorella di Giulia Michielini

La buona notizia, però, è che Rosy ha finalmente scoperto che il figlio Leonardino è vivo e può raggiungerlo. Dopo una fase di ricerta, la protagonista si imbatte finalmente nel posto giusto. Ed ecco che fa la conoscenza della coppia alto-borghese formata da Roberto Mainetti (Raniero Monaco di Lapio)e Regina Mainetti (Paola Michelini, sorella dell’attrice nella vita reale), la quale si sta prendendo cura del bambino come fosse suo.

Leonardino, con grande disperazione della mamma, non ricorda niente di lei. Tra le due donne nasce subito un certo astio, preparatevi a vedere un rapporto pieno di veleni e controversie… Soprattutto dopo che la Abate decide di mettere in atto un piano per riprendersi Leonardino.