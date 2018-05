65 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la puntata di ieri sera, ecco che arrivano veloci le anticipazioni terza puntata La Mafia Uccide Solo d’Estate 2. L’ultimo episodio è stato ricco di colpi di scena e avvenimenti a tratti esilaranti, con il talento di Anna Foglietta, Claudio Gioè e Francesco Scianna. Senza dimenticare la mitica voce narrante di Pif, colui che ha dato origine a tutto, e che col suo modo scanzonato a metà tra la serietà e l’ironia dà sapore ad una realtà amara come quella della Sicilia invasa dalla mafia a cavallo tra gli anni ’70 e ’80.

Anticipazioni terza puntata La Mafia Uccide Solo D’Estate 2: Lorenzo scopre l’aborto di Angela

La Mafia Uccide Solo D’Estate stagione 2 è prodotta e mandata in onda dalla Rai e sta registrando grandi ascolti. Questa serie, infatti, riesce a tenere incollato lo spettatore allo schermo anche quando il tema centrale della fiction è qualcosa di violento e brutto come la mafia. Molti altri raccontano il fenomeno tramite immagini di violenza e sangue, ma questo telefilm lo fa attraverso le vicende (e gli occhi) di una famiglia perbene e fin troppo ingenua.

Nella scorsa puntata abbiamo visto Angela in crisi a causa di un ritardo: poco dopo scoprirà di essere incinta. Intanto Lorenzo decide di provare il concorso per il lavoro in Regione e lo passa con ottimi risultati. Sembra essere un periodo felice che, in realtà, nasconde delle insidie. Angela, infatti, deciderà di abortire in una clinica privata senza dire nulla ai genitori.

Cosa accadrà nella terza puntata?

Lorenzo comincia il suo nuovo lavoro in Regione, che tutto è tranne che rose e fiori come se lo era immaginato. Angela, intanto, lascerà Marco e si troverà ad affrontare da sola il dolore dell’aborto. Sarà solo a quel punto che deciderà di confidarsi con la madre Pia che, distrutta dal dolore, cercherà di sostenere e stare accanto alla figlia. Il vero problema sarà parlarne con Lorenzo: come reagirà? E perché Angela, di punto in bianco, lascia Marco? Questo lo scopriremo solo nella prossima puntata.